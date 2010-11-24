Президент Ізраїлю впевнений, що Україна може сприяти зближенню Росії та Заходу
Президент Ізраїлю Шимон ПЕРЕС впевнений, що Україна може сприяти зближенню Росії та Заходу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ сьогодні у Києві.
Ш.ПЕРЕС відзначив гарні відносини України як з Росією, так і з західними країнами. «Завдяки Україні відбувається зближення Росії із Заходом», - сказав Ш.ПЕРЕС.
Також, відповідаючи на запитання журналістів, Ш.ПЕРЕС погодився з тим, що Україна може зробити значний внесок у врегулювання Близькосхідного конфлікту. «Великий плюс, що Україна може говорити з обома сторонами», - сказав Президент Ізраїлю, привітавши те, що Україна має добрі відносини як з однією, так і з іншою стороною конфлікту.
Відповідаючи на запитання щодо ходу переговорів з Палестиною, Ш.ПЕРЕС зауважив, що зараз тривають тристоронні переговори Ізраїлю, Палестини і США для відновлення прямих перемовинів між Ізраїлем і Палестиною. «Я думаю, що всі сторони зацікавлені, щоб ці переговори відновились», - сказав Ш.ПЕРЕС. Він відзначив, що зараз відбуваються складні переговори на тристоронньому рівні.