Бельгія і Україна й надалі розвиватимуть партнерство, засноване на історичних взаємозв’язках

Бельгію і Україну пов’язують глибокі історичні зв’язки, і вони й надалі розвиватимуться, як в економічному, так і в культурному напрямках – відзначалось на семінарі, присвяченому історії двосторонніх економічних і політичних відносин між двома країнами, члени делегації Бельгійської економічної місії на чолі з Його Королівською Високістю Принцем Бельгії ФІЛІПОМ.

Семінар відбувся сьогодні у Дипломатичній академії в рамках першого візиту місії в Україну, який має на меті сприяти розвитку і зміцненню взаємовигідних двосторонніх зв'язків між Бельгією та Україною.

Характеризуючи стосунки двох країн Його Королівська Високість Принц Бельгії ФІЛІП зазначив, що бельгійські компанії зацікавлені в Україні надзвичайно серйозно і та велика кількість бізнесменів - майже 200 осіб, яка взяла участь в роботі місії свідчить про можливість подальшої інтенсифікації співпраці.

Колишній Посол України в Бельгії Євген БЕРШЕДА зауважив, що поєднання бельгійських технологій з українськими ресурсами завжди дозволяла і надалі дозволітиме отримувати значні прибутки від проектів. Треба активніше презентувати український потенціал в провінціях Бельгії із залученням торгово-економічних місій, додав він.

Щоб підкреслити історичність взаємин між Бельгією та Україною, бельгійська сторона презентувала три книги, які свідчать про давні історичні зв'язки і розкривають маловідомі сторінки історії двосторонніх відносин.



Перша книга "Сталь в степу" розповідає читачам, що Бельгія до приходу до влади більшовиків була в Україні найбільшим інвестором. Друга "Пам"ятки стилю модерн в Україні. Київ та Львів" – про архітектуру в стилі ар-нуво та її вплив на стиль в Україні. І, нарешті, третя книга описує події, які відбулися під час Першої світової війни, коли по дорозі додому бельгійські солдати пройшли через всю Україну.



«Ці книги є унікальними, оскільки проливають світло на багато сторінок нашого багатого минулого. Наразі Бельгія та Україна повинні разом працювати над тим, щоб забезпечити наше багате майбутнє», - відзначив Посол Бельгії в Україні Марк ВІНК. За словами М.ВІНКА, Україна мусить виявити готовність до радикальних реформ і Уряд України демонструє таку готовність.

Водночас М.ВІНК зазначив, що необхідно й надалі глибше вивчати і досліджувати "білі плями", які ще залишаються в спільній історії України та Бельгії, в тому числі історії економічних стосунків.



Довідково. Бельгійська економічна місія на чолі з Його Королівською Високістю Принцом Бельгії Філіпом прибула в Україну з триденним візитом 21 листопада 2010 року.

Бельгійське агентство зовнішньої торгівлі здійснює свою діяльність з березня 2003 року. Воно відповідає за загальну координацію роботи економічної місії на чолі з Його Королівською Високістю принцом Філіпом. Його Королівська Високість принц Філіп був почесним головою Бельгійського міністерства зовнішньої торгівлі, попередника агентства, з серпня 1993 року по травень 2003 року. У травні 2003 року його було призначено Почесним головою Бельгійського агентства зовнішньої торгівлі.

