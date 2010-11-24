Міліція порушила кримінальну справу за перекриття підприємцями Хрещатика

Міліція порушила кримінальну справу за фактом перекриття у Києві вулиці Інститутської і Хрещатика під час акції протесту підприємців 22 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник глави МВС України, начальник міліції громадської безпеки Віктор РАТУШНЯК.

«Вчора слідчим відділом Шевченківського райуправління була порушена кримінальна справа за фактом перекриття вулиці Хрещатик і Інститутської», - сказав він, додавши, що кримінальну справу порушено за ст. 293 Кримінального кодексу України (грубе порушення громадського порядку).

Також він вважає, що події, які 22 листопада відбувалися на Хрещатику та Інститутській, де було пошкоджено два приватні автомобілі та сталася сутичка з працівниками правоохоронних органів, могли перерости в більш активну фазу – в масові безлади.

«На щастя, цього не сталося», - зазначив він, наголосивши при цьому, що в жодній заявці, поданій від учасників акції, не було вказано перекриття вулиць.

Саме тому, як зазначив заступник міністра, міліція виставила ланцюг із своїх співробітників, щоб уникнути травмування мітингуючих автомобілями, які проїжджали.

За словами заступника міністра, люди, які пошкодили автомобілі, будуть обов’язково встановлені і притягнуті до відповідальності.