Уряд схвалив проект угоди з країнами СНД про співпрацю у сфері захисту інтелектуальної власності

Кабінет міністрів України схвалив проект Угоди про співпрацю у сфері захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони і захисту інтелектуальної власності.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну, відповідне розпорядження уряд прийняв на засіданні 17 листопада.

Як зазначається у повідомленні, підписання угоди відбуватиметься на підставі Плану заходів з реалізації першого етапу (2009-2011 рр.) Стратегії економічного розвитку СНД на період до 2020 року, затвердженого рішенням Ради голів урядів СНД від 22 травня 2009 року.

Угода сприятиме координації спільної діяльності між урядами України, Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану щодо удосконалення міждержавної системи охорони і захисту інтелектуальної власності, протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності.

Метою створення Міждержавної ради з питань правової охорони і захисту інтелектуальної власності є здійснення координації спільної діяльності держав-учасниць СНД, розвитку й удосконалення механізмів правової охорони і захисту інтелектуальної власності, розвитку науково-технічного, торговельно-економічного і соціально-культурного співробітництва.

Також Міждержавна рада сприятиме обміну законодавчою, нормативною, методичною інформацією та організаційному і навчально-методичному забезпеченню спеціалістів у сфері інтелектуальної власності.