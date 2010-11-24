ДАІ рекомендує водіям бути уважнішими у зв’язку із погіршенням погоди

Державтоінспекція рекомендує водіям у зв’язку із погіршенням погодних умов бути уважнішими на дорозі, дотримуватися швидкісного режиму та дистанції, з особливою обережністю рухатися по мостах та естакадах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, за інформацією Гідрометцентру, в Україні з 25 листопада очікується зниження температури, дощі, мокрий сніг.

У ДАІ зазначають, що стандартні рекомендації для холодної пори року включають в себе зміну гуми на зимову, перевірку гальмівної системи і світлотехніки, дотримання правил паркування. Заклик «перевзути» свій автомобіль носить рекомендаційний характер, і робиться це перш за все з метою забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху.