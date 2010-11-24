Президент призначив 10 нових голів районних держадміністрацій Києва

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив 10 голів районних в місті Києві державних адміністрацій.

Відповідні розпорядження глави держави розміщено на його офіційному сайті.

Зокрема, призначено Сергія СУЩЕНКА головою Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, Сергія ЗІМІНА - головою Шевченківської райдержадміністрації, Василя АНТОНОВА - головою Оболонської райдержадміністрації, Петра МАТВІЄНКА - головою Подільської райдержадміністрації, Сергія РЮМШИНА - головою Святошинської райдержадміністрації.

Також призначено Івана СИДОРОВА головою Солом'янської райдержадміністрації в Києві, Олександра ШЕВЧУКА - головою Дніпровської райдержадміністрації, Віктора ЖЕРЕБНЮКА - головою Деснянської райдержадміністрації, Сергія ВІТКОВСЬКОГО - головою Дарницької райдержадміністрації, Олександра НЕЗНАЛА - головою Голосіївської райдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив усіх попередніх голів 10 райдержадміністрацій Києва.