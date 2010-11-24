Головне за 24 листопада

Основні події сьогоднішнього дня



Фінанси



Голова ради директорів Group DF Дмитро ФІРТАШ представлятиме Федерацію роботодавців України (ФРУ) в Національній тристоронній соціально-економічній раді при Президенті України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова ФРУ Дмитро ОЛІЙНИК.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Ради ФРУ.

«Сьогодні Рада Федерації ухвалила рішення делегувати Д.ФІРТАША до складу Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президенті України», - сказав Д.ОЛІЙНИК.

Він також повідомив, що ФРУ рекомендує обрати Д.ФІРТАША співголовою цієї Ради.

За словами Д.ОЛІЙНИКА, Рада ухвалила рішення делегувати Д.ФІРТАША до складу ради при Президенті за пропозицією роботодавців, які представляють підприємства хімічної галузі. Сьогодні було розглянуто відповідні звернення Спілки хіміків України, які також рекомендували делегувати Д.ФІРТАША до складу Спільного представницького органу з боку роботодавців на національному рівні. У свою чергу, Рада ФРУ рекомендувала обрати Д.ФІРТАША головою Спільного представницького органу з боку роботодавців на національному рівні.

Рада ФРУ підтримала кандидатуру Д.ФІРТАША як одного з найбільших роботодавців країни і активного прихильника розвитку соціального діалогу в Україні, сказав Д.ОЛІЙНИК.

Довідка УНІАН. Федерація роботодавців України зареєстрована Міністерством юстиції 6 листопада 2002 року і внесена до Переліку об'єднань організацій роботодавців під №1.

До складу ФРУ входять більш як 500 організацій роботодавців зі всіх регіонів України, які охоплюють більше 10 млн. найнятих робітників. Федерація роботодавців працює за спеціальним законом «Про організації роботодавців».

Галузеві об'єднання Федерації роботодавців України: Всеукраїнське об'єднання галузевих організацій хімічної та нафтохімічної промисловості, Українська організація роботодавців легкої промисловості, Всеукраїнське галузеве об'єднання організацій роботодавців побутового обслуговування населення, Асоціація підприємств виробників і ремонтників сільськогосподарської техніки, Всеукраїнське об'єднання організацій роботодавців галузі охорони здоров'я та інші.

У грудні 2008 року Федерація роботодавців України зареєстрована в офіційному реєстрі лобістів у Брюсселі.

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Федерація роботодавців України (ФРУ) просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА скористатися правому вето щодо закону про Податковий кодекс.



Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення до Президента було прийняте на VII з`їзді ФРУ.



У зверненні наголошується, що в законі враховані не всі пропозиції роботодавців.



«Оскільки не всі пропозиції роботодавців враховані в ухваленому Верховною Радою України Податковому кодексі, підтримуючи малий і середній бізнес, ми, делегати VII з`їзду ФРУ, звертаємося до вас, шановний Вікторе Федоровичу, з проханням ветувати і повернути Податковий кодекс до Верховної Ради для доопрацювання як такий, що не створює мотивації для детінізації економіки України і не забезпечує економічного розвитку країни», - говориться у зверненні.



Як повідомляв УНІАН, 18 листопада ц.р. Верховна Рада України ухвалила Податковий кодекс.



Документом фактично скасована спрощена система оподаткування; підвищується планка прибуткового податку; реформується транспортний податок; вводяться жорсткі рамки застосування пільг; скорочується ставка податку на прибуток, але розширюється база застосування податку; посилюється фіскальний тиск і розширюються повноваження податківців.



Він викликав суспільне обурення, масові акції протесту тривають по всій Україні. Підприємці вимагають від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати Кодекс.



22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці почали безстрокову акцію протесту проти Податкового кодексу.

ПЕК



Кабінет міністрів України врегулював питання розмитнення 11 млрд. куб. м природного газу, що є в підземних газових сховищах НАК «Нафтогаз України», який на виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду компанія має повернути RosUkrEnergo (Швейцарія).



Відповідна постанова Кабміну (№1061 від 15 листопада 2010 року) обнародувана на урядовому порталі.



Згідно з документом, митне оформлення газу відбуватиметься на підставі копії зовнішньоекономічного договору (контракту), копії договору (контракту) на зберігання газу в ПСГ, копії рішення Стокгольмського арбітражу і рішень Шевченківського районного суду Києва від 13 серпня ц.р. і Апеляційного суду Києва від 17 вересня ц.р., що підтверджують зобов'язання НАК «Нафтогаз України» перед RosUkrEnergo за газ.



Як повідомляв УНІАН, у червні Стокгольмський арбітражний суд задовольнив позов «РосУкрЕнерго» до НАК «Нафтогаз України» про незаконне розмитнення 11 млрд. куб. м газу. Суд ухвалив рішення повернути газ РУЕ, а також повернути додатково 1,1 млрд. куб. м газу як компенсацію за порушення умов контракту.



19 липня ц.р. компанія RosUkrEnergo звернулася до Шевченківського районного суду Києва з клопотанням про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду від 8 червня 2010 року.



24 листопада 2010 року Верховний суд України відхилив касацію НАК «Нафтогаз України» і підтвердив рішення судів нижчих інстанцій у справі виконання рішення Стокгольмського арбітражу про необхідність повернення «Нафтогазом України» природного газу RosUkrEnergo.



Довідка УНІАН. 8 червня ц.р. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов'язав НАК «Нафтогаз України» повернути компанії RosUkrEnergo (Швейцарія) 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту. Крім того, суд зобов'язав «Нафтогаз» заплатити RosUkrEnergo 197 млн. дол. за порушення контракту.



На початку червня СБУ порушила справу за фактом завдання шкоди державі Україна у зв'язку з рішенням Стокгольмського арбітражу.



У цій справі звинувачення були пред'явлені колишньому першому заступнику голови НАК «Нафтогаз України» Ігорю ДІДЕНКУ, екс-керівнику Державної митної служби Анатолію МАКАРЕНКУ і колишньому заступнику начальника Енергетичної регіональної митниці Тарасу ШЕПІТЬКУ.

Соцполітика



Уряд України розглядає можливість дворазового збільшення ціни на електроенергію, яка відпускається для потреб населення, з квітня, і в подальшому на 39% з серпня 2011 року.



Про це йдеться в обґрунтуванні проекту Прогнозного балансу електроенергії, палива і витрат енергогенеруючих компаній ТЕС на 2011 рік, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.



Таким чином, в результаті двохетапного підвищення тарифи на електроенергію з серпня 2011 року можуть становити:



для міського населення (без електричних плит) – до 67,72 коп. за 1 КВт/год (з ПДВ),



для населення, що використовує електроплити, – 52,04 коп. за 1 кВт/год (з ПДВ).



для сільського населення – 62,55 коп. pа 1 кВт/год (з ПДВ).



Як відзначають розробники документа, запропоноване підвищення цін на електроенергію для населення передбачає істотне скорочення перехресного субсидування в галузі, а також збереження на прийнятному рівні зростання роздрібних тарифів на електроенергію для промислових підприємств. Зокрема, при запропонованому рівні цін для населення прогнозні обсяги дотаційних сертифікатів у структурі оптової ринкової ціни на електроенергію за підсумками 2011 року становитимуть 20,085 млрд. грн., що на 12,7% менше обсягу, прогнозованого для 2010 року.



Тим часом розробники документа в цілому розглядають три сценарії тарифоутворення для населення в 2011 році. Крім зазначеного вище розглядається ще один двохетапний варіант підвищення цін для населення (на 50% з квітня і на 50% з вересня). а також збереження тарифів незмінними.



«Запропоновані варіанти Прогнозного балансу вирішують завдання фінансово-економічного оздоровлення генеруючих компаній. При цьому лише базовий варіант (100% підвищення з квітня і 39% - з серпня - УНІАН) передбачає істотне скорочення перехресного субсидування, яке передбачене програмами реформування галузі і збереження на прийнятному рівні зростання роздрібних тарифів для промисловості», - резюмують розробники документа.



Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з 2006 року.



На даний час тарифи для міського населення (без електричних плит) встановлені на рівні 24,36 коп. за 1 КВт/год (з ПДВ), для сільського населення – 22,5 коп. за 1 кВт/год (з ПДВ), для населення, що використовує електроплити, – 18,72 коп. за 1 кВт/год (з ПДВ).

Погода



Найближчим часом в Україні очікується погіршення погодних умов.



Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Укргідрометцентру Микола КУЛЬБІДА.



"В період кінця листопада - першої декади грудня на території України слід чекати дуже нестійкий характер погоди з утворенням снігового покриву, зниженням температурного режиму і значною кількістю небезпечних явищ", - сказав, зокрема, він.



За словами М.КУЛЬБІДИ, це пов`язано з тим, що впродовж десяти днів територією України переміститься п`ять достатньо активних циклонів. "Проте з 4 по 10 грудня на більшій території України атмосфера заспокоїться і переважатиме антициклонічний характер погоди", - додав він.



Начальник Укргідрометцентру зазначив, що у північних, західних і частині центральних областей вже 25 листопада слід очікувати зниження температури до 1-6 градусів морозу вночі і до 0 градусів вдень. На територію Волинської, Рівненської та Львівської областей морози близько 5-10 градусів прийдуть 1-2 грудня.



Щодо півдня, сходу України і частини центральних областей, то тут, за словами М.КУЛЬБІДИ, погодні умови будуть зовсім іншими. "На фоні плюсових температур: вночі від 1 до 6 градусів і вдень від 5 до 10 градусів тепла, а місцями і вище, слід очікувати опадів у вигляді дощів", - поінформував він.



Щодо випадіння снігу, то у північно-західному регіоні країни і частині центральних областей його слід очікувати 26 листопада. "Утворення снігового покриву на цих територіях триватиме до 3 грудня і за цей період його товщина досягне 10-15 см", - повідомив М.КУЛЬБІДА.



Зміна погодних умов супроводжуватиметься великою кількістю небезпечних явищ погоди: випадінням сильного снігу, ожеледицею, налипанням мокрого снігу і посиленням швидкості вітру до 15-22 м/с. "При проходженні активного циклону 29-30 листопада швидкість вітру може зрости ще більше і досягти 22-24 м/с", - попередив М.КУЛЬБІДА.



Водночас, за словами начальника Укргідрометцентру, ймовірність дуже низьких, рекордних температур мінімальна. "Слід очікувати мінливої зими з переважно підвищеним температурним режимом і нестійким сніговим покривом, але різких похолодань нетривалого характеру виключати теж не варто", - підсумував він.

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Державтоінспекція рекомендує водіям у зв’язку із погіршенням погодних умов бути уважнішими на дорозі, дотримуватися швидкісного режиму та дистанції, з особливою обережністю рухатися по мостах та естакадах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, за інформацією Гідрометцентру, в Україні з 25 листопада очікується зниження температури, дощі, мокрий сніг.

У ДАІ зазначають, що стандартні рекомендації для холодної пори року включають в себе зміну гуми на зимову, перевірку гальмівної системи і світлотехніки, дотримання правил паркування. Заклик «перевзути» свій автомобіль носить рекомендаційний характер, і робиться це перш за все з метою забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху.

(УНІАН)

