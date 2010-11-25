Анонс на 25 листопада

* На Майдані Незалежності відбудеться масова загальнонаціональна акція на підтримку підприємців. Організатор - «Громадський рух «Митці проти цензури». Під час акції плануються виступи відомих музичних гуртів, громадських діячів, письменників і т.п. Телефон: 244-05-55 http://ostbar.com.ua/



* Об 11:00 відбудеться засідання колегії Мінжитлокомунгоспу з розгляду актуальних питань управління ЖКГ держави та її реформування, стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах галузі, впровадження сучасних методів і технологій у сфері поводження з твердими побутовими відходами. Перед засіданням колегії о 10:00 відбудеться прес-конференція Міністра з питань житлово-комунального господарства Юрія Хіврича.



* Міністерство культури і туризму України і Держслужба туризму і курортів проведуть розширене засідання з підведення підсумків літнього туристичного сезону «Український туризм: реалії та перспективи», в ході якого також буде розглянуто питання: «Скасування ліцензування турагентської діяльності - рішучий крок держави до спрощення українського туристичного бізнесу». Захід відбудеться за участю представників АПУ, ВРУ, КМУ, АРК, туристичної галузі, громадських організацій і почнеться прес-конференцією. Прес-конференцію і засідання проведе заступник міністра культури і туризму України Юрій Артеменко.



* Відбудеться відкрите засідання НКРЕ.



* Відбудеться заключна конференція Проекту, що фінансується ЄС «Технічна допомога українській інфраструктурі якості». Тема: "Нова система технічного регулювання: Шлях до безпечних товарів і вільної торгівлі». Учасники: Жозе Мануел Пінту Тейшейра, посол ЄС, голова представництва ЄС в Україні; Михайло Русинський, заступник міністра економіки України; Леонід Віткін, заступник голови Держкомітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики; Стефанос Іоакеімідіс, керівник Проекту та інші.



* Розпочнеться засідання УРЯДУ ЗМІН на тему: «На що влада витрачає наші податки?»



* Фонд «Ефективне управління» проведе зустріч з Шимоном Пересом, Президентом Держави Ізраїль. У програмі лекція Ш. Переса на тему: «Політичні та економічні виклики в епоху глобалізації» з подальшою дискусією, модератором якої виступить журналіст Євген Глібовицький.



* У медіа-холі інформаційного агентства ІМК ("ІнтерМедіа консалтинг") за адресою: вул. Б. Хмельницького, 17/52-а, бізнес центр «Леонардо», відбудеться прес-конференція на тему:

«Україна має повернути 12,1 млрд. куб газу «РосУкрЕнерго: механізм і наслідки». Учасники:

Валентин Землянський - екс-спікер НАК «Нафтогаз Україна»; Володимир Омельченко - провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова.



* 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена відкриттю Європейської економічної палати торгівлі комерції та промисловості (EEIG) в Україні. EEIG - міжнародна неурядова організація, зареєстрована у формі «Європейської групи з економічних інтересів» в арбітражному суді в Брюсселі, відповідно до правил № 2137/85 Європейських співтовариств від 25 липня 1985р. Ініціатива передових бізнес кіл ЄС, підприємців, фахівців і корпорацій, які бажають сприяти гармонізації ринків країн Східної Європи та ЄС, назріла вже давно. На основі цього, в 1998р. була створена Європейська Економічна Палата, основними цілями і завданнями якої стали: спільна підтримка політичних, економічних, соціальних, наукових та екологічних інтересів правління країн ЄС в рамках приватного сектора. Детальну інформацію про місію, стратегію, цілі та цінності організації, а також про можливості співпраці буде надано під час прес-конференції. Учасники: Prof.Dr.Heinz Vejpustek, президент EEIG в Брюсселі; Станіслав Григорський, президент EEIG в Україні; Нізамі Пірієв, президент EEIG Азербайджані; Рустам Агаєв, EEIG в Україні; Карім Алірзаєв, президент центрального офісу з питань інтеграції в Євросоюз (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 38 044 200 10 42. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.



* Прес-конференція на тему: «Інтелектуальна власність в Україні: правові проблеми та наслідки для іміджу країни». Учасники: заст.голови Держдепартаменту інтелектуальної власності Володимир Дмитришин, патентні повірені Михайло Дубинський і Сергій Іонушас.



* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Українське виноробство: сьогоднішній день і стратегія розвитку до 2020 року». Власники провідних українських виноробних компаній розкажуть про шляхи реформування вітчизняної виноградарської та виноробної галузей на період до 2020 року, про об'єднавчі галузеві процеси навколо досягнення високого рівня якості продуктів вітчизняного виноробства, про подолання рецидивів, що заважають розвитку цивілізованого національного ринку вина і коньяку. 20 листопада 2010 створена і організаційно оформлена галузева організація - асоціація «Національне бюро винограду і вина» (НБВВ). У прес-конференції візьмуть участь її ідеологи і основоположники: Іван Плачков, власник ТОВ «Велес» (ТМ «Колоніст»); Валерій Шамотій, голова наглядової ради Корпорації «Перший національний виноробний холдинг» (ТМ «Inkerman», «Таврія»); Юлія Самойлова, ген.директор «УАК" ОЛІМП" (ТМ «Бахчисарай»); Важа Іукурідзе, співвласник і ген.директор ТОВ «Промислово-торгова компанія Шабо»; Олексій Дьков, співвласник ВАТ« Князя Трубецького »; Володимир Демчак, ген. директор асоціації «Національне бюро винограду і вина» (НБВВ) (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 453-06-19 (20), е-mail: alla@aucci.com.ua.



* 14-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Одесити протестують проти знищення малого та середнього бізнесу», присвячена підтримці акцій підприємців, які протестують проти податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою 18 листопада. У прес-конференції візьмуть участь депутат Одеської міської ради, голова Одеської міської організації політичної партії «Батьківщина» Дмитро Співак та заступник президента Асоціації роботодавців Півдня України Людмила Брізелевіч (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.



* 25-26 листопада на базі Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок у м. Львові відбудеться нарада-семінар на тему: "Забезпечення стабільності якості ветеринарних препаратів та кормових добавок та дотримання вимог законодавства з ліцензування у сфері ветеринарної медицини".



* Розпочнеться засідання колегії Київської обласної державної адміністрації. Колегія розгляне питання забезпечення надходжень до Державного та місцевих бюджетів за 10 місяців 2010 року, підведе підсумки соціально-економічного розвитку області. Учасники засідання також обговорять перспективи розвитку системи позашкільної освіти області, стан організації харчування в закладах освіти. Учасники: перший заступник голови КОДА Ярослав Москаленко, голова ДПА в Київській області Анатолій Петренко, керівники управлінь та експерти.



* У м. Коростені Житомирської області за підтримки Чорнобильської програми ПРООН «Відродження та розвиток» відбудеться Міжнародний Економічний форум місцевого розвитку під егідою ООН. Мета форуму - сприяння економічному розвитку міст і районів, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, навчання новообраних голів необхідним принципам розвитку територій. Місто Коростень має досвід створення інвестиційно-привабливої моделі економічного розвитку, одним з елементів якої є розвиток індустріального парку. У заході візьмуть участь представники державних структур, провідних інвестиційних, консалтингових та інших зацікавлених компаній та організацій. Учасники: М. Свінцицький, представник ООН в Україні, Б. Гіббон, В. Москаленко, міський голова і представник Коростенського індустріального парку; Збігнєв Зеховіч, проф. Інституту регіонального розвитку м.Щецин.

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