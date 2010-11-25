Депутати Європарламенту сьогодні приймуть резолюцію щодо ситуації в Україні

Депутати Європейського парламенту приймуть резолюцію щодо ситуації в Україні в завершальний день роботи пленарної сесії організації у французькому Страсбурзі.

Як повідомив ІТАР-ТАРС представник Вищого законодавчого органу Євросоюзу, "депутати мають намір дати оцінку системним реформам в Україні і ретельно проаналізувати політичні процеси в країні після виборів у місцеві органи влади".

"Разом з тим, в ЄС зберігається стурбованість відносно можливих порушень в Україні свободи слова і зібрань", - відзначив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, раніше Посол України при ЄС Костянтин ЄЛІСЄЄВ заявив, що Україна сподівається на збалансовану резолюцію Європарламенту. «На нашу думку, резолюція має бути збалансованою, конструктивною і повинна підбадьорювати Україну для проведення реформ», - сказав він.

Довідка УНІАН. Європарламент планував прийняти резолюцію щодо ситуації в Україні 21 жовтня. Проте за пропозицією групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів голосування двічі переносилося. 21 жовтня - для того, щоб дочекатися проведення місцевих виборів 31 жовтня цього року в Україні, а 10 листопада – через неготовність доповіді спостерігачів Європарламенту за виборами.

Група соціалістів і демократів 13 жовтня цього року підписала меморандум про співпрацю з правлячою в Україні Партією регіонів.

Представники групи народних партій уже звинуватили соціалістів у підіграванні українській влади. Європейські «народники» мають в Україні три «сестринські» політичні сили, що представляють опозицію: партії Юлії ТИМОШЕНКО, Віктора ЮЩЕНКА і Бориса ТАРАСЮКА.