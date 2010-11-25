Депутати Європарламенту узгодили проект резолюції стосовно України

Депутати Європейського парламенту узгодили проект резолюції стосовно України, голосування за який має відбутися сьогодні, 25 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, спільний текст, узгоджений усіма групами Європарламенту, опублікований на офіційному сайті Європарламенту.

У документі, зокрема, планується визнати право України на основі статті 49 Угоди Європейського Союзу подати заявку на членство в ЄС як європейської держави, що дотримується принципів свободи, демократії, пошани до прав людини і фундаментальних свобод, верховенства права.

При цьому депутати планують підкреслити, що Україна має європейську перспективу, а також привітати консенсусні заяви українського уряду та опозиції про прагнення до євроінтеграції з довгостроковою метою стати членом ЄС.

Разом з тим у проекті наголошується, що місцеві вибори 31 жовтня цього року не встановили нового позитивного стандарту, і висловлюється жаль, що Україна змінила виборче законодавство за кілька місяців до їх проведення.

«(Європарламент – УНІАН) шкодує, що через відмову виборчих комісій реєструвати запити опозиційних партій раніше, ніж списки Партії регіонів, правляча партія одержала перші номери в бюлетенях для голосування у 85% округів», - написано в документі.

У проекті також наголошується, що деякі партії, зокрема «Батьківщина», не змогли зареєструвати своїх кандидатів у ряді регіонів і взяти участь у виборах.

Європарламент також шкодує, що виборчі правила залишаються предметом дискусій в Україні і має намір підтримати необхідність поліпшення виборчого законодавства при співпраці з ЄС та ОБСЄ.

У документі міститься занепокоєння останнім перебігом подій, який, на думку депутатів, може привести до підриву свободи ЗМІ і плюралізму, а також заклик до влади вжити всіх необхідних заходівм для захисту цих основних аспектів демократичного суспільства, утримуватися від прямого чи бо непрямого контролю за змістом повідомлень національних ЗМІ.

Депутати також планують підкреслити термінову необхідність реформ законодавства, регулюючого медіа-сферу, привітати намір створити в Україні Суспільне телебачення і, разом з тим, висловити жаль з приводу відкликання ліцензій у «5-го каналу» і каналу TВi.

У проекті резолюції міститься заклик до українського уряду привести законодавство у сфері ЗМІ до стандартів ОБСЄ, закликати владу уважно розслідувати зникнення журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА.

Депутати вважають за необхідне провести консенсусну конституційну реформу, яка б передбачала чіткий розподіл влади та ефективну систему заборон і противаг. У цьому контексті в проекті наголошується важливість співпраці з Венеціанською комісією Ради Європи.

Документом також планується закликати українську владу до розслідування всіх повідомлень про порушення прав і свобод, а також – роль СБУ у втручанні в демократичний процес.

У проекті резолюції наголошується і ключова роль України в забезпеченні енергетичної безпеки ЄС, підкреслюється важливість прискорення співпраці між Україною і ЄС у цій галузі, міститься заклик до України виконати зобов`язання, взяті нею в березні 2009 року в рамках Брюссельської декларації.

Депутати планують висловити задоволення прогресом у переговорах за угодою про асоціацію зі створенням зони вільної торгівлі і закликати Єврокомісію та Україну добитися швидкого прогресу в цьому питанні.

Крім того, Європарламент планує закликати українську владу до прискорення зусиль у боротьбі з корупцією, закликати Верховну Раду схвалити закон про доступ до публічної інформації, привітати План дій щодо лібералізації візового режиму для України, закликати країни-члени ЄС відмовитися від стягування зборів при видачі віз, а також закликати Єврокомісію і Україну підготувати спеціальні заходи для полегшення переміщення уболівальників між Україною і Польщею під час Євро-2012.