Попов сьогодні представить нових голів районних держадміністрацій Києва

Сьогодні, 25 листопада, голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ представить нових голів районних у м. Києві державних адміністрацій. Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, церемонія розпочнеться об 11.00 за адресою: вул. Хрещатик, 36, 2-й поверх, Колонна зала. Акредитація проводиться за телефонами: 279-24-11, 279-93-42. Як повідомляв УНІАН, 24 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив нових голів усіх 10 районних в місті Києві державних адміністрацій. Зокрема, призначено Сергія СУЩЕНКА головою Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, Сергія ЗІМІНА - головою Шевченківської райдержадміністрації, Василя АНТОНОВА - головою Оболонської райдержадміністрації, Петра МАТВІЄНКА - головою Подільської райдержадміністрації, Сергія РЮМШИНА - головою Святошинської райдержадміністрації. Також призначено Івана СИДОРОВА головою Солом`янської райдержадміністрації в Києві, Олександра ШЕВЧУКА - головою Дніпровської райдержадміністрації, Віктора ЖЕРЕБНЮКА - головою Деснянської райдержадміністрації, Сергія ВІТКОВСЬКОГО - головою Дарницької райдержадміністрації, Олександра НЕЗНАЛА - головою Голосіївської райдержадміністрації.

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