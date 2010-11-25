Завтрашня зустріч Президентів України і РФ дасть новий імпульс реалізації спільних проектів – віце-спікер Держдуми

Завтрашня зустріч Президентів України і Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА дасть новий імпульс реалізації спільних українсько-російських проектів.

Таку думку власному кореспонденту УНІАН у Росії висловив віце-спікер Державної думи Росії Олександр БАБАКОВ.

«Від цих зустрічей ми чекаємо не тільки вирішення принципових питань із сфери політики, міждержавних відносин. Практична основа взаємин будь-яких держав лежить в економічній площині, і під час візиту українського Президента в Росію, безперечно, обговорюватиметься і економічне співробітництво, - сказав О.БАБАКОВ. – Зустрічі на найвищому рівні – це додатковий імпульс для подоланню деяких об`єктивних перешкод, які гальмують хід розвитку відносин».

О.БАБАКОВ зазначив, що сфери, в яких заявлено взаємний інтерес, – енергетика, ВПК, транспорт, інфраструктурні проекти – не так просто розвиваються і в Росії, і в Україні.

«Об`єднання зусиль наших країн припускає, що буде даний певний імпульс у розвитку національних секторів економіки, що дуже важливо», - вважає він.

О.БАБАКОВ упевнений, що після зустрічі Президентів можна чекати прогресу в питаннях, по яких уже підписані документи.

Він вважає, що під час зустрічі глав держав обговорюватимуться питання, з якими Росія виходить на міжнародну арену, – новий договір про колективну безпеку в Європі, ставлення до ратифікації договору щодо СНО і заклику до інших держав зайняти адекватну позицію - це питання створення ПРО НАТО і участь Росії в цьому проекті, а також тема модернізації, що активно підтримана українською стороною.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ з робочим візитом відвідає Москву, де відбудеться четверте засідання Українсько-російської міждержавної комісії.

Передбачається також проведення окремої зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з Президентом Російської Федерації Д.МЕДВЕДЄВИМ.