Анонс подій 26 листопада

Прес-конференція з приводу урочистого підписання кредитної і проектної угод в рамках підготовки сумісного між Україною і ЄБРР проекту «Поліпшення транспортний-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києву».

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У медіа-холдингу «Главред» відбудеться прес-конференція на тему: «Податковий кодекс. Остаточний варіант». Учасники: директор Центру ринкових реформ, екс-міністр економіки України, доктор економічних наук Володимир Лановий та інші.

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Відбудеться презентація проекту «Україна аграрна». Основне завдання проекту - широке розповсюдження інформації про стан і перспективи розвитку провідних галузей агропромислового комплексу.

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Напередодні Міжнародного дня інвалідів Національна Асамблея інвалідів України проведе Всеукраїнську нараду на тему: «Соціальне підприємництво: перспективи розвитку в Україні».

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12-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Хто в Україні має право на проведення аукціонів з продажу необробленої деревини?». Буде обнародувано заяву Асоціації “Союз бірж України”, звернення до Президента України, голові Антимонопольного Комітету України і Генеральному прокуророві України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (044) 459-9244; e-mail: bersabu@agrostock.kiev.ua; tretyak@agrostock@kiev.ua". Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

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На території консорціуму “ЕДАПС” відбудеться демонстрація можливостей України по виробництву електронних (біометричних) паспортів для виїзду за рубіж.

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У м. Донецьк 24-27 листопада проводиться перший національний фестиваль представників малого і середнього бізнесу: «Підприємництво України: інновації і розвиток» в Донецькій торговельно-промисловій палаті. Під час проведення Національного фестивалю проходитиме Четверта спеціалізована міжрегіональна виставка-ярмарок досягнень малого і середнього бізнесу: «Малий бізнес України-2010».

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У МДЦ «Артек» в 12-30 відбудеться церемонія нагородження переможців фестивалю юних залізничників «Щасливі долоні». Генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло Костюк візьме участь в нагородженні переможців в номінаціях: «Кращий знавець загального курсу залізниць», «Кращий знавець путнього господарства», «Кращий знавець вагонного господарства», «Кращий організатор руху потягів», «Кращий машиніст тепловоза», «Кращий малюнок присвячений залізниці», «Кращий твір на тему: «Мої батьки - залізничники» і «Я з династії залізничників».

(УНІАН)