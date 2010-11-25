В акції протесту на Майдані Незалежності у Києві беруть участь близько 700 підприємців

Станом на 19.30 в акції протесту на Майдані Незалежності в Києві беруть участь близько 700 представників малого та середнього бізнесу.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в м. Києві, зауваживши, що на даний час правопорушень на Майдані не зафіксовано, охорону громадського порядку здійснює близько 50 працівників міліції.

Зі сцени, встановленої біля Монументу Незалежності, продовжують виступати окремі учасники мітингу, які інформують присутніх про очікувані негативні наслідки у разі набуття чинності Податкового кодексу й закликають підприємців продовжувати відстоювати свої права.