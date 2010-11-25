Головне за 25 листопада

Новини дня

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Новинами дня стали мітинг біля стін будинку Президента, зустріч президентів України та Росії, вимога підприємців ветувати Податковий кодекс...

Економіка

Янукович зможе лише в понеділок визначитись з приводу доцільності чи недоцільності вето на Податковий кодекс - Продан

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зможе лише з понеділка визначитись щодо доцільності чи недоцільності застосування вето на ухвалений Верховною Радою Податковий кодекс.

Про це журналістам повідомила одна з координаторів акції протесту підприємців Оксана ПРОДАН після закінчення переговорів в Адміністрації Президента.

Вона зазначила, що ініціативна група підприємців зустрілась із заступником глави Адміністрації Президента Іриною АКІМОВОЮ. Як розповіла О.ПРОДАН, І.АКІМОВА сказала, що Президент доручив забезпечити при аналізі положень Податкового кодексу дотримання усіх прав суб’єктів підприємницької діяльності, аби не було жодних порушень чи звужень їхніх прав.

При цьому О.ПРОДАН зазначила, що лише завтра увечері в Адміністрації Президента планують отримати текст Податкового кодексу, на суботу планується підготувати попередній аналіз цього документа, а в понеділок передати експертні висновки на розгляд Президенту щодо доцільності чи недоцільності застосування вето.

О.ПРОДАН додала, що, за словами І.АКІМОВОЇ, до отримання офіційних висновків щодо тексту Податкового кодексу жодних офіційних оцінок щодо подальшої долі цього документа Адміністрації Президента не надаватиме.

Підприємці вимагають від Януковича ветувати Податковий кодекс

Підприємці прийшли до Адміністрації Президента, де розпочався їхній мітинг протесту проти Податкового кодексу.

На вулиці Банковій зібралася значна частина мітингувальників із Майдану Незалежності.

Зокрема, протестувальники вимагають від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати Податковий кодекс. Але при цьому вони виступають за необхідність переговорів із владою.

Прохід до Адміністрації Президента загороджений представниками правоохоронних органів.

18 листопада ц.р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс. Він викликав громадське обурення, масові акції протесту продовжуються по всій Україні. Підприємці вимагають від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати кодекс.

22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці почали безстрокову акцію протесту проти Податкового кодексу.

Того ж дня В.ЯНУКОВИЧ у Брюсселі пообіцяв зустрітися із учасниками акції протесту проти нового Податкового кодексу і врахувати їхню думку при ухваленні свого рішення щодо цього закону.

Експерти підготують висновок для Президента щодо Податкового кодексу - Акімова

Найближчими днями експертна група, створена в Адміністрації Президента, підготує аналіз Податкового кодексу для Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, щоб він зміг ухвалити рішення щодо цього документа.

Про це сьогодні на брифінгу повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА за результатами зустрічі з представниками підприємців.

Вона зазначила, що допрацьований закон про Податковий кодекс Адміністрація Президента очікує отримати від Верховної Ради завтра ввечері.

«За останньою інформацією, яку ми отримали з Верховної Ради, цей допрацьований документ може прийти сюди до Адміністрації, найімовірніше, завтра ввечері. Розуміючи важливість цього документа, вже давно сформована експертна група, куди, зокрема, входять і представники народних організацій. Ця група почне працювати з остаточним документом тієї ж хвилини, як він надійде. Ми працюватимемо, природно, й у суботу, й у неділю, і постараємося в максимально стислі терміни, враховуючи великий обсяг цього документа, підготувати експертну довідку, на основі якої Президент ухвалюватиме рішення про долю цього документа», - сказала І.АКІМОВА.

Вона зазначила, що перша аналітична довідка щодо Податкового кодексу буде надана Президенту вже вдень у суботу.

Завтрашня зустріч Президентів України і РФ дасть новий імпульс реалізації спільних проектів – віце-спікер Держдуми

Завтрашня зустріч Президентів України і Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА дасть новий імпульс реалізації спільних українсько-російських проектів.

Таку думку власному кореспонденту УНІАН у Росії висловив віце-спікер Державної думи Росії Олександр БАБАКОВ.

«Від цих зустрічей ми чекаємо не тільки вирішення принципових питань із сфери політики, міждержавних відносин. Практична основа взаємин будь-яких держав лежить в економічній площині, і під час візиту українського Президента в Росію, безперечно, обговорюватиметься і економічне співробітництво, - сказав О.БАБАКОВ. – Зустрічі на найвищому рівні – це додатковий імпульс для подоланню деяких об`єктивних перешкод, які гальмують хід розвитку відносин».

О.БАБАКОВ зазначив, що сфери, в яких заявлено взаємний інтерес, – енергетика, ВПК, транспорт, інфраструктурні проекти – не так просто розвиваються і в Росії, і в Україні.

«Об`єднання зусиль наших країн припускає, що буде даний певний імпульс у розвитку національних секторів економіки, що дуже важливо», - вважає він.

О.БАБАКОВ упевнений, що після зустрічі Президентів можна чекати прогресу в питаннях, по яких уже підписані документи.

Він вважає, що під час зустрічі глав держав обговорюватимуться питання, з якими Росія виходить на міжнародну арену, – новий договір про колективну безпеку в Європі, ставлення до ратифікації договору щодо СНО і заклику до інших держав зайняти адекватну позицію - це питання створення ПРО НАТО і участь Росії в цьому проекті, а також тема модернізації, що активно підтримана українською стороною.

Міжнародне співробітництво

Азаров закликав єгипетських бізнесменів інвестувати в українську економіку

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликав єгипетських бізнесменів інвестувати в українську економіку.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це М.АЗАРОВ заявив у Каїрі на Українсько-єгипетському бізнес-форумі.

«Ми запрошуємо єгипетський бізнес вкладати гроші в Україну. Такого низького оподаткування ви в Європі ніде не знайдете», - підкреслив М.АЗАРОВ.

При цьому він пообіцяв єгипетським інвесторам державну підтримку.

Також прем`єр-міністр України висловив захоплення єгипетським діловим бізнес-кварталом Smart Village, і підкреслив, що Україна має намір вивчити єгипетський досвід при створенні власної так званої Силіконової долини.

Крім того, за словами М.АЗАРОВА, існують великі перспективи для співробітництва України та Єгипту у галузі новітніх технологій.

Прем`єр-міністр України поінформував представників єгипетського бізнесу про хід переговорів з державним керівництвом Лівії та Єгипту, які одностайно зазначили, що політична стабільність, яку завдяки злагодженим діям нової влади здобула Україна, сприятиме розвитку торговельно-економічних та політичних відносин між українською державою та іншими країнами світу.

Фінанси

Експерти підготують висновок для Президента щодо Податкового кодексу - Акімова

Найближчими днями експертна група, створена в Адміністрації Президента, підготує аналіз Податкового кодексу для Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, щоб він зміг ухвалити рішення щодо цього документа.

Про це сьогодні на брифінгу повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА за результатами зустрічі з представниками підприємців.

Вона зазначила, що допрацьований закон про Податковий кодекс Адміністрація Президента очікує отримати від Верховної Ради завтра ввечері.

«За останньою інформацією, яку ми отримали з Верховної Ради, цей допрацьований документ може прийти сюди до Адміністрації, найімовірніше, завтра ввечері. Розуміючи важливість цього документа, вже давно сформована експертна група, куди, зокрема, входять і представники народних організацій. Ця група почне працювати з остаточним документом тієї ж хвилини, як він надійде. Ми працюватимемо, природно, й у суботу, й у неділю, і постараємося в максимально стислі терміни, враховуючи великий обсяг цього документа, підготувати експертну довідку, на основі якої Президент ухвалюватиме рішення про долю цього документа», - сказала І.АКІМОВА.

Вона зазначила, що перша аналітична довідка щодо Податкового кодексу буде надана Президенту вже вдень у суботу.

Україна має заробляти, а не жити в борг – Порошенко

Голова ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО переконаний, що Україна має заробляти те, що має намір споживати, а не жити в борг.

Про це заявив під час прес-конференції у Вінниці.

На думку голови ради НБУ, нарощування величезних боргів є безвідповідальним по відношенню до наступних поколінь. «Це безвідповідально по відношенню до наступних поколінь. Ми просто вбиваємо можливості розвитку України безвідповідальною політикою запозичення», - сказав він.

П.ПОРОШЕНКО зазначив, що традиційно в Україні критикують банки за те, що вони видають мало кредитів. «Є такий показник, як обсяг кредитних ресурсів, які були видані в економіку, і як вони співвідносяться з валовим внутрішнім продуктом. В середньому в Європі на ринках, що розвиваються, це співвідношення складає 30-50%, тільки країни з глибоким проникненням кредиту в економічну структуру суспільства, такі як - Великобританія, Німеччина, Франція, де населення в кредитах все життя, тільки там рівень досягає 70 - 80%, а іноді і 100% ВВП. Україна, яка фактично почала жити в кредит, починаючи з 2004-2005 років, дуже стрімко досягла співвідношення рівня 70-80% ВВП», - розповів він.

ПЕК

Україна має намір створити страховий запас газу

Кабінет міністрів України має намір створити страховий запас газу в розмірі 10% договірних квартальних обсягів постачання споживачам у натуральній формі, окрім обсягів його використання на власні потреби.

Про це йдеться в проекті постанови Кабміну «Про затвердження Порядку створення страхового запасу природного газу», обнародуваного сьогодні на сайті Міністерства палива та енергетики України.

Згідно з документом, страховий запас газу створюється для стабілізації газового ринку України з гарантованим забезпеченням природним газом населення, бюджетних установ і організацій, а також інших споживачів і забезпечення транзиту природного газу територією України до Європи і на виконання постанови Кабінету міністрів України №1729 від 27.12.2001 «Про забезпечення споживачів природним газом» (із змінами і доповненнями)

Також у документі сказано, що природний газ, який закачується в підземні сховища газу, відповідно до затвердженого прогнозного балансу його надходження і розподілу по Україні, є страховим запасом газу для забезпечення потреб споживачів України.

Затвердження Порядку створення страхового запасу природного газу регулюватиме відносини між суб`єктами господарювання щодо створення і використання цього страхового запасу.

Агро

Росія веде переговори про закупівлю в Україні 2 млн. тонн фуражного зерна

Росія веде переговори з Україною про закупівлю 2 млн. тонн зерна четвертого класу.

Як передає РІА «Новости», про це заявив директор департаменту регулювання агропродовольчого ринку і розвитку інфраструктури Мінсільгоспу РФ Ілля ШЕСТАКОВ на засіданні комітету Держдуми з аграрних питань.

Він також повідомив, що стосовно імпорту фуражного зерна Росія веде переговори і з Казахстаном, і з країнами Євросоюзу.

І.ШЕСТАКОВ зазначив, що на сьогодні в РФ існує брак фуражного зерна і одночасно чималий надлишок продовольчої пшениці. "Ми зараз ведемо роботу з Україною, Казахстаном та іншими країнами щодо можливого ввезення фуражного зерна", - сказав І.ШЕСТАКОВ.

"Зараз обговорюємо, що 2 мільйони тонн можуть бути куплені в Україні, близько 500 тисяч тонн - у Казахстані і ще 500 тисяч тонн - в інших країнах", - зазначив він.

Будівництво

Єдиний держреєстр черговиків на отримання житла планується створити до 2013 року

Єдиний державний реєстр громадян, які потребують покращення житлових умов, планується сформувати до 2013 року.

Про це йдеться в проекті постанови Кабміну «Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують покращення житлових умов», який сьогодні було розглянуто на засіданні Урядового комітету з питань регіональної та соціальної політики, будівництва, житлово-комунального господарства й гуманітарного розвитку, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра Віктора ТИХОНОВА.

За його словами, впровадження реєстру здійснюється з метою забезпечення прозорості ведення обліку громадян, які потребують покращення житлових умов і громадського контролю над розподілом і наданням житла.

Передбачається, що реєстр буде автоматизованою інформаційною системою збору, накопичення, надання, захисту й обліку інформації про громадян, які потребують покращення житлових умов. Утримувачем реєстру буде Міністерство регіонального розвитку та будівництва, яке визначить адміністратора реєстру (підприємство, що належить до сфери управління міністерства).

Доступ до інформації, яка міститиметься в реєстрі, буде забезпечено через спеціально створений веб-сайт.

Столиця

Київські підприємства штрафуватимуть за неприбраний сніг

У зв’язку з прогнозованим погіршенням погодних умов Головне управління контролю за благоустроєм Київської міської державної адміністрації попереджає підприємства, установи та організацій про відповідальність за неналежне утримання своїх територій у зимовий період.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Зокрема, йдеться у повідомленні, відповідно до Правил благоустрою, балансоутримувачі територій повинні забезпечувати:

- своєчасне прибирання снігу та льоду з балансової та прилеглої території;

- негайно проводити очищення дахів та козирків від снігу та бурульок з дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів;

- огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах, виставляти вартових.

За невиконання відповідних вимог Правил благоустрою столиці з належного утримання територій у зимовий період всі порушники будуть притягнуті до адміністративної відповідальності, яка тягне за собою накладання штрафу на громадян від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів (від 360 до 1360 грн.) та на посадових осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності – від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн.).