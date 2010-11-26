Янукович сьогодні відвідає Росію

Cьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочий візит до Москви (РФ) для участі у четвертому засіданні Українсько-Російської міждержавної комісії.

Як повідомляє прес-служба глави держави, під час засідання планується обговорити розвиток двосторонніх відносин у політичній сфері, стан реалізації перспективних проектів у високотехнологічних галузях, а також гуманітарну взаємодію.

Окрему увагу буде приділено запровадженню сторонами комфортних умов для громадян України та Росії при перетинанні ними міждержавного кордону у розвиток домовленостей, досягнутих Главами обох держав 17 вересня цього року у м. Глухові.

За результатами засідання очікується підписання підсумкового Протоколу, а також низки інших документів, спрямованих на подальший розвиток співробітництва між Україною та Російською Федерацією.

Передбачається також проведення окремої зустрічі Президента України В.ЯНУКОВИЧА з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.