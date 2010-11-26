Політ на Марс може бути здійснений після 2030 року

Перший політ на Марс 26 космічних агентств світу мають намір здійснити спільно після 2030 року.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Роскосмосу, про це повідомив глава відомства Анатолій ПЕРМІНОВ.

«У спільній декларації, яку підписали у сфері пілотованої космонавтики всі 26 космічних агентств, йдеться про те, що польоти в дальній космос доцільно здійснювати спільно. Звичайно, подібний політ поодинці можуть здійснити США, Росія, Китай в даний час теж може. Але виходячи з вартості і доцільності, всі висловилися за спільну програму», - сказав А.ПЕРМІНОВ.

Відповідаючи на питання, які планети Сонячної системи можуть стати пріоритетними для першого спільного польоту, він сказав: «Великий інтерес зараз до Місяця. Особливо після того, як з`ясувалося, що там на полюсах є вода».

«Тому багато країн повернулися до ідеї створення жилих станцій на Місяці. Але основна планета, на яку спрямовані погляди космічних агентств, це Марс. Після 2030 року має бути до цієї планети спільний політ», - сказав керівник Роскосмосу.