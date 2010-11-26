Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про можливість вступу України до Митного союзу РФ, Білорусі і Казахстану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, яка відбулася у державній резиденції Президента Росії «Горки» за наслідками проведення IV засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

«Коли мені ставлять, наприклад, питання, чи зможе Україна вступити до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану, - це можливо. Але у нас є процедури, які ми маємо пройти в Україні, наприклад, (внести) зміни до Конституції, які можливі, і їх можна вирішити як в парламенті, так і, наприклад, на всеукраїнському референдумі», - сказав Президент України.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що Росія хоче бачити Україну у складі Митного союзу і Єдиного економічного простору.

«Ми, зі свого боку, звичайно, хотіли б бачити Україну у складі Митного союзу і у складі Єдиного економічного простору», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він підкреслив, що бачить в цьому велике економічне значення і кращу взаємодію в усіх можливих сферах.

Водночас Д.МЕДВЕДЄВ відзначив, що ухвалення таких рішень є суверенним правом України.

Кажучи про прагнення України вступити до Європейського Союзу, Д.МЕДВЕДЄВ сказав: «На мою думку, Євросоюз має сам розібратися, в якому він стані зараз перебуває, розібратися з кандидатами до Євросоюзу, які вже давно стукатися в двері. І, очевидно, черга для прийняття інших держав до Євросоюзу буде дуже і дуже довгою».

Водночас він підкреслив, що вступ до будь-якого об`єднання є суверенним правом будь-якої вільної країни, і Україна має вирішити це відповідно до внутрішніх процедур, а також відповідно до тих настроїв, які існують у суспільстві.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2010 року в рамках Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) діє Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану.

6 липня 2010 року набрав чинності Митний кодекс Митного союзу.

Наступна контрольна дата у заходах МС - 1 липня 2011 року. Цього дня митні кордони між Росією і Казахстаном, а також між Росією і Білоруссю мають повністю зникнути.

З 1 січня 2012 року країни об`єднаються в єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуться єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.