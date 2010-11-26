Єврокомісія представила російськомовну версію сайту Служби підтримки експорту

Сьогодні, 26 листопада, Європейська Комісія представила російськомовну версію сайту Служби підтримки експорту.

Про це УНІАН повідомили в представництві Європейського Союзу в Україні.

Повідомляється, що російськомовна версія сайту спрямована на покращення торгівельних відносин між ЄС і шістьма країнами Східного партнерства (Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою і Україною), а також Росією.

***Служба підтримки експорту – це спеціальний сайт, що допомагає торговим партнерам з-поза меж Європейського Союзу краще орієнтуватися в умовах доступу на ринок ЄС. Сайт надає безкоштовну інформацію щодо цілого спектру питань - від імпортних тарифів до правил маркування продукції. Веб-сайт був створений у 2004 році.

У 2009 році сайт вже зареєстрував 85 тисяч відвідувань із шести країн Східного партнерства, а також 22 тисячі відвідувань із Росії.

Європейський Союз є найбільшим у світі єдиним ринком. Запропонований Європейським Союзом широкий спектр преференційних торгівельних угод для регіонів, які розвиваються, дозволяє їм скористатися максимальною відкритістю ринку ЄС. Такий ступінь відкритості не має рівних серед інших розвинених економік світу.

Незважаючи на ці зусилля, а також на переважно безмитний і вільний від квот доступ для більшості країн, що розвиваються, на експортерів поширюються деякі технічні та спеціальні вимоги. Їхнє дотримання дозволить повною мірою використовувати надані експортні можливості.