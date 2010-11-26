Україна і Росія наближаються до синхронної модернізації своїх економік - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна і Росія наближаються до синхронної модернізації своїх економік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив у своєму вступному слові на четвертому засіданні Українсько-Російської міждержавної комісії, що відбувається зараз в підмосковній резиденції Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Глава держави акцентував увагу на тому, що за 9 місяців цього року товарообіг між двома країнами досяг майже 30 млрд. дол.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ відзначив позитивну тенденцію наближення цього показника до 40 млрд. за рік, як це було в докризовий період.

«І, природно, 2011 рік у нас має бути ще більш результативним. А для цього ми повинні пам`ятати про те, що активізація нашого діалогу, який почато в році, і його рівень, не повинні знижуватися. Він має тільки збільшуватися», - сказав Президент України.

В.ЯНУКОВИЧ відзначив важливі рішення, які були зроблені в процесі кооперації й активізації співпраці в різних знакових сферах економіки.

Зокрема, він відзначив питання енергетики, зокрема атомної, судно- і авіабудування, а також освоєння космосу.

«Ми домовилися про те, що йтимемо шляхом подальшого зближення наших економік. Таким чином, ми зробимо умови для синхронної модернізації наших економік», - наголосив Президент України.

При цьому він особливо відзначив створення групи високого рівня з питань інтеграційної взаємодії між двома країнами практично за всіма напрямами.

«Переконаний, що цей орган стане ефективним інструментом з втілення в життя спільних стратегічних проектів і вироблення нових ініціатив економічного співробітництва», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.