Янукович заявляє про можливість вступу України до Митного союзу РФ, Білорусі і Казахстану

17:30, 26 листопада 2010
Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про можливість вступу України до Митного союзу РФ, Білорусі і Казахстану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, яка відбулася у державній резиденції Президента Росії «Горки» за наслідками проведення IV засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

«Коли мені ставлять, наприклад, питання, чи зможе Україна вступити до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану, - це можливо. Але у нас є процедури, які ми маємо пройти в Україні, наприклад, (внести) зміни до Конституції, які можливі, і їх можна вирішити як в парламенті, так і, наприклад, на всеукраїнському референдумі», - сказав Президент України.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2010 року в рамках Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) діє Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану.

6 липня 2010 року набрав чинності Митний кодекс Митного союзу.

Наступна контрольна дата у заходах МС - 1 липня 2011 року. Цього дня митні кордони між Росією і Казахстаном, а також між Росією і Білоруссю мають повністю зникнути.

З 1 січня 2012 року країни об`єднаються в єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуться єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.

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