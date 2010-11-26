Азаров запропонував керівництву Ексімбанку Китаю відкрити офіційне представництво в Україні

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запропонував керівництву Експортно-імпортного банку Китайської Народної Республіки відкрити офіційне представництво в Україні.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, таку пропозицію М.АЗАРОВ висловив сьогодні під час зустрічі з головою правління Ексімбанку КНР Лі ЖОГУ.

«Між нашими країнами реалізовуватимуться масштабні проекти і, можливо, є сенс відкрити в Україні офіційне представництво державного Експортно-імпортного банку Китаю», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, сторони обговорили перспективи розвитку співпраці та конкретні проекти, які уряд вважає пріоритетними для залучення китайських інвесторів і кредитних ресурсів. Зокрема, за словами М.АЗАРОВА, Україна зацікавлена в інвестиціях в агропромисловий комплекс і інфраструктуру.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснив офіційний візит до КНР.

В результаті було підписано спільну заяву щодо всебічного підвищення рівня китайсько-українських відносин дружби і співпраці.

За результатами візиту, зокрема, підписано двосторонню угоду про будівництво залізничної гілки, що зв`яже Київ і міжнародний аеропорт «Бориспіль». Для цього китайські банки нададуть кредит у розмірі 1 млрд. дол.