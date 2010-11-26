Головне за 26 листопада

Новини дня

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Соцполітика

Індекс реальної зарплати в Україні в жовтні знизився на 1,6%

Індекс реальної заробітної плати в Україні в жовтні 2010 року знизився на 1,6%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-жовтні ц.р. індекс зріс на 9,9%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найвище зростання індексу реальної зарплати в січні-жовтні цього року зафіксоване в Рівненській (14,6%), Волинській (13,8%) і Полтавській (13,7%) областях, найнижчий – в Києві (4%), Севастополі (6,5%) і Харківській області (7,4%).

Економіка

Янукович заявляє про можливість вступу України до Митного союзу РФ, Білорусі і Казахстану

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про можливість вступу України до Митного союзу РФ, Білорусі і Казахстану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, яка відбулася у державній резиденції Президента Росії «Горки» за наслідками проведення IV засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

«Коли мені ставлять, наприклад, питання, чи зможе Україна вступити до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану, - це можливо. Але у нас є процедури, які ми маємо пройти в Україні, наприклад, (внести) зміни до Конституції, які можливі, і їх можна вирішити як в парламенті, так і, наприклад, на всеукраїнському референдумі», - сказав Президент України.

Медведєв заявляє, що Росія хоче бачити Україну у складі Митного союзу і ЄЕП

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що Росія хоче бачити Україну у складі Митного союзу і Єдиного економічного простору.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Д.МЕДВЕДЄВ сказав на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ за підсумками засідання IV засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

«Ми, зі свого боку, звичайно, хотіли б бачити Україну у складі Митного союзу і у складі Єдиного економічного простору», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він підкреслив, що бачить в цьому велике економічне значення і кращу взаємодію в усіх можливих сферах.

Водночас Д.МЕДВЕДЄВ відзначив, що ухвалення таких рішень є суверенним правом України.

Кажучи про прагнення України вступити до Європейського Союзу, Д.МЕДВЕДЄВ сказав: «На мою думку, Євросоюз має сам розібратися, в якому він стані зараз перебуває, розібратися з кандидатами до Євросоюзу, які вже давно стукатися в двері. І, очевидно, черга для прийняття інших держав до Євросоюзу буде дуже і дуже довгою».

Водночас він підкреслив, що вступ до будь-якого об`єднання є суверенним правом будь-якої вільної країни, і Україна має вирішити це відповідно до внутрішніх процедур, а також відповідно до тих настроїв, які існують у суспільстві.

Зростання ВВП України у 2011-2012 рр. очікується на рівні 4% - НБУ

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2011-2012 рр. очікується на рівні 4%, інфляція - близько 11%. Про це йдеться у макроекономічному огляді за листопад 2010 р., розміщеному на офіційному сайті Національного банку України (НБУ).

«За незмінної монетарної політики у 2011-2012 роках очікується зростання реального ВВП на потенційному рівні (близько 4%). З одного боку, умови торгівлі погіршають через подальше зростання цін на газ і нафту, що обмежить зростання економіки. Проте, з іншого боку, фіскальна політика буде досить м`якою за істотного перевищення витратної частини над прибутковою», - зазначається в огляді.

При цьому Нацбанк відзначає, що реальні монетарні умови в середньому в 2011-2012 роках перебуватимуть на нейтральному рівні.

Також наголошується, що у 2011 році інфляція буде на досить високому рівні, при цьому вже у 2012 році НБУ прогнозує значне зниження інфляції.

«Інфляція у 2010-2011 роках очікується на рівні близько 11%, здебільшого, внаслідок низького урожаю зернових, погіршення інфляційних очікувань і необхідності підвищення тарифів на газ, електроенергію і опалення.

Фінанси

Держборг України у жовтні зріс на 0,27% – до 51,23 млрд. дол.

Державний і гарантований державою борг України на 31 жовтня п.р. становив 405 млрд. 312 млн. 029,98 тис. грн., або 51 млрд. 230 млн. 096,35 тис. дол., що на 0,27% більше за показник на кінець вересня 2010 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 31 жовтня п.р. становив 257 млрд. 082 млн. 706,39 тис. грн. (63,43% загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 32 млрд. 494 млн. 401,44 тис. дол. Державний і гарантований державою внутрішній борг – 148 млрд. 229 млн. 323,59 тис. грн. (36,57%), або 18 млрд. 735 млн. 694,91 тис. дол.

Державний борг України на кінець жовтня п.р. становив 307 млрд. 926 млн. 489,45 тис. грн. (75,97%), або 38 млрд. 920 млн. 887,00 тис. дол. Державний зовнішній борг становив 173 млрд. 544 млн. 917,26 тис. грн. (42,82%), або 21 млрд. 935 млн. 501,95 тис. дол. Державний внутрішній борг становив 134 млрд. 381 млн. 572,19 тис. грн. (33,16%), або 16 млрд. 985 млн. 385,05 тис. дол.

Гарантований державою борг України становив 97 млрд. 385 млн. 540,53 тис. грн. (24,03%), або 12 млрд. 309 млн. 209,35 тис. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 83 млрд. 537 млн. 789,13 тис. грн. (20,61%), або 10 млрд. 558 млн. 899,49 тис. дол.; гарантований внутрішній борг – 13 млрд. 847 млн. 751,40 тис. грн. (3,43%), або 1 млрд. 750 млн. 309,86 тис. дол.

Азаров запропонував керівництву Ексімбанку Китаю відкрити офіційне представництво в Україні

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запропонував керівництву Експортно-імпортного банку Китайської Народної Республіки відкрити офіційне представництво в Україні.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, таку пропозицію М.АЗАРОВ висловив сьогодні під час зустрічі з головою правління Ексімбанку КНР Лі ЖОГУ.

«Між нашими країнами реалізовуватимуться масштабні проекти і, можливо, є сенс відкрити в Україні офіційне представництво державного Експортно-імпортного банку Китаю», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, сторони обговорили перспективи розвитку співпраці та конкретні проекти, які уряд вважає пріоритетними для залучення китайських інвесторів і кредитних ресурсів. Зокрема, за словами М.АЗАРОВА, Україна зацікавлена в інвестиціях в агропромисловий комплекс і інфраструктуру.

Нацбанк відзначає зниження чистого попиту на валюту на міжбанку в листопаді

З початку листопада ц.р. на міжбанківському валютному ринку спостерігається зниження чистого попиту на іноземну валюту.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку України.

НБУ відзначає, що зниження попиту на валюту на міжбанку сприяє як збільшенню її середньоденної пропозиції, так і зменшенню валютного попиту в готівковому сегменті ринку.

«У цих умовах Національний банк України продовжує одночасно здійснювати інтервенції з продажу і купівлі іноземної валюти, згладжуючи коливання ринкового курсу гривні й поповнюючи міжнародні резерви», - говориться в повідомленні НБУ.

Також повідомляється, що з початку місяця курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився до долара США на 0,26%, до 7,9622 грн./дол. США, а на готівковому, за операціями продажу доларів США, майже не змінився.

Офіційний курс гривні до долара з початку місяця знизився на 0,34%, до 7,9387 грн./дол. США. Щодо євро і російського рубля гривня зміцнилася на 3,54% і 1,6% відповідно, до 10,5751 грн./євро і 2,5376 грн./10 рублів.

Нафта. Газ

Україна і РФ підписали угоду про транзит нафти українською територією

У Москві підписано угоду між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співпрацю у сфері транспортування нафти на нафтопереробні підприємства України і транзиту територією України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, документ підписали міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО і заступник міністра енергетики РФ Анатолій ЯНОВСЬКИЙ.

Україна і Росія домовилися про збільшення поставок російської нафти до 18 млн. т

Україна і Росія домовилися про збільшення поставок російської нафти до 18 млн. тонн на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в Угоді між урядом РФ і Кабінетом міністрів України про співпрацю у сфері транспортування нафти на нафтопереробні підприємства України і її транзиту територією України.

Азербайджан може поставляти до України до 5 млрд. куб. м зрідженого газу і до 5 млн. тонн нафти щорічно

Азербайджан готовий поставляти до України до 5 млрд. куб. м скрапленого газу і близько 5 млн. тонн сирої нафти щороку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр промисловості і енергетики Азербайджану Натік АЛІЄВ журналістам у Ялті, куди він прибув на Чорноморський економічний форум.

«Ми хочемо налагодити стабільний і стійкий коридор поставок сирої нафти і нафтопродуктів до України. Для цього ми підготували угоду. Обсяги будуть до 5 млн. тонн сирої нафти для переробки на переробних заводах України», - сказав Н.АЛІЄВ.

«Ми вважаємо, що Азербайджан готовий поставляти близько 5 млрд. куб. м скрапленого газу щороку. Ми сьогодні наші потужності розробляти з тією умовою, щоб така кількість скрапленого газу може бути поставлена в Україну танкерним способом», - сказав азербайджанський міністр.

За його словами, готується міжурядова угода про поставки скрапленого газу.

Енергетика

«Київенерго» просить Кабмін і КМДА вплинути на Київраду

АК «Київенерго» звернулася з відкритим листом до Кабінету міністрів України і Київської міської державної адміністрації з проханням сприяти ухваленню рішень Київською міською радою з питань виділення землі під будівництво і реконструкцію енергооб`єктів компанії в рамках підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це говориться у відкритому листі компанії на ім`я віце-прем`єра України Бориса КОЛЕСНІКОВА і голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА, переданому агентству УНІАН.

Згідно з документом, питання виділення землі для «Київенерго» не включені до порядку денного майбутньої сесії Київради, яка запланована на 2 грудня ц.р., що, на думку компанії, можливо, викликано приватними інтересами окремих депутатів.

Компанія нагадує, що згідно з планом підготовки до Євро-2012, надійним енергопостачанням в столиці мають бути забезпечені 22 об`єкти і 41 готель загальною чисельністю 7,5 тис. номерів. При цьому загальна потужність споживання цих об`єктів становитиме 134 МВт.

Євро-2012

Колесніков наступного тижня проінспектує підготовку Харкова до Євро-2012

Віце-прем’єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ наступного тижня проінспектує підготовку Харкова до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції, присвяченій презентації Талісманів Євро-2012, повідомив Харківській міській голова Геннадій КЕРНЕС, відповідаючи на питання журналістів про хід підготовки тренувальних баз у місті.

«Я думаю, що ми скоординуємо наші дії, тим більше, що нам стало відомо, що в кінці місяця сюди приїде віце-прем’єр-міністр Борис Вікторович КОЛЕСНІКОВ для дослідження нашої роботи», - сказав Г.КЕРНЕС.

«За нашими даними, Борис Вікторович має в кінці листопада відвідати Львів, а з міста Львів приїде в Харків», - додав мер.

Г.КЕРНЕС підкреслив, що посилено контролює хід підготовки Харкова до Євро-2012. При цьому він наголосив на важливості вчасного фінансування ходу підготовки міст, що прийматимуть фінал чемпіонату.

«Я думаю, що ми внесемо корективи, ми встигаємо. Впевнений у тому, що тут важливе й фінансування, впевнений в тому, що держава та уряд будуть враховувати питання, пов’язані з підготовкою Євро в Україні, а відповідно й у Харкові», - наголосив Г.КЕРНЕС.