Євросоюз може оштрафувати Італію за сміття на вулицях

Італія може підлягти крупним штрафам, якщо найближчим часом з вулиць Неаполя не будуть вивезені тисячі тонн сміття, заявляють в Європейському союзі, повідомляє k2kapital.

Інспектори Євросоюзу, що відвідали місто на цьому тижні, виявили, що не було виконане жодне з розпоряджень європейського суду, який ще в березні зажадав негайно вирішити проблему із сміттям, передає ВВС.

Протягом багатьох років італійський регіон Кампанья страждає від того, що власті не можуть налагодити нормальне функціонування сміттєприбиральних служб. Прем`єр-міністр Італії Сильвіо Берлуськоні пообіцяв, що проблема буде вирішена протягом двох тижнів.

У п`ятницю він відвідав Неаполь і за підсумками візиту заявив, що немає загрози підлягти штрафові з боку ЄС, оскільки уряд справиться з цією проблемою.

Голова європейської комісії з довкілля охорони Янез Поточник, посилаючись на думку інспекторів, заявив, що роки підуть на те, щоб розробити нормальну систему контролю за переробкою сміття. Експерти також попереджають про небезпеку зростання шлунково-кишкових захворювань.