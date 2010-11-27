Головне за 27 листопада

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Економіка

Янукович та Азаров зустрілися на Майдані Незалежності з підприємцями

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на Майдані Незалежності у Києві проводять зустріч з підприємцями – учасниками акції протесту проти Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, одразу після завершення участі у церемонії вшанування жертв голодоморів глава держави і прем’єр прибули на Майдан Незалежності.

В.ЯНУКОВИЧ з’ясовує позиції підприємців, щоб відпрацювати своє рішення відносно Податкового кодексу.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ п’є чай з учасниками акції протесту у наметі на Майдані Незалежності у Києві.

Зустріч глави держави із підприємцями – учасниками акції протесту проти набуття чинності Податковим кодексом триває вже більш як півгодини.

Підприємці запросили В.ЯНУКОВИЧА випити чаю до одного з наметів, де обладнана кухня, щоб продовжити розмову.

Триває обмін думками щодо Податкового кодексу, а також щодо механізму підвищення ефективності співпраці керівництва держави і підприємців з метою пошуку спільного рішення.

Янукович заявляє про велику ймовірність ветування Податкового кодексу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що ймовірність ветування Податкового кодексу є великою.

Про це глава держави заявив під час зустрічі з підприємцями – учасниками акції протесту, яка проходить на Майдані Незалежності у Києві.

«Ймовірність прийняття вето – велика. Але ми про це зможемо сказати після того, як разом з вами розглянемо питання Податкового кодексу», - наголосив Президент.

Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, йому зрозуміла позиція підприємців, які виступають проти Податкового кодексу.

«Треба, щоб ми з вами разом подивилися в цілому на цю проблему. Я приїхав із прем’єр-міністром. Я його взяв із собою, щоб ми сьогодні домовилися. Поки мої експерти будуть працювати – цей Податковий кодекс тільки учора поступив в Адміністрацію – щоб ви разом із прем’єр-міністром сіли разом з фахівцями, вашими представниками і подивилися на весь кодекс. Мої експерти попрацюють сьогодні, завтра, післязавтра, поки не закінчать цю роботу», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ, уточнивши, що до понеділка він матиме з цього питання проміжний результат.

У зв’язку з цим Президент запропонував, щоб у понеділок представники підприємців, а також фахівці Кабінету міністрів, зокрема, автори Податкового кодексу, разом із фахівцями Адміністрації Президента сіли за стіл переговорів з метою доопрацювання кодексу і пошуку спільного рішення для його редагування.

«Перегорнемо все для того, щоб дійти до кожної букви, коми, кожної крапки і так далі», - наголосив він і запропонував завершити цю роботу до четверга, адже у вівторок-середу він перебуватиме у закордонному відрядженні – в Астані (в Астані 1-2 грудня відбудеться саміт ОБСЄ - УНІАН).

«Але, сто відсотків, у четвер я готовий вас вислухати: про що ви домовилися, які є розбіжності і що, на ваш погляд, необхідно зробити. Ви почули мене?», - запитав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що виступає «проти того, щоб кодексом підсилювати адміністративний тиск податкової адміністрації на бізнес». «Категорично проти! Якщо там буде будь-яке підсилення, ми його будемо прибирати. Якщо необхідно буде накласти вето - воно буде накладено», - наголосив Президент і запевнив, що «зробить так, як це потрібно буде державі». «Я це зроблю так, як краще для держави, для економіки і для бізнесу, але не для податкової», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому Президент висловив думку про те, що дискусія навколо Податкового кодексу не повинна відбуватися у форматі політичної гри, а мати за мету лише конструктивний діалог з метою врахування соціально-економічних інтересів громадян.

«Грайтеся (у політику – УНІАН) без мене. Шукайте собі іншого партнера. Я готовий з вами працювати щодо Податкового кодексу разом і завершити його з головою і розумом», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Звертаючись до присутнього на зустрічі прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, він зауважив, що це саме уряд підготував та ініціював чинну редакцію Податкового кодексу, яка викликала такий резонанс і протести. «АЗАРОВ, працюйте! Ось вам громадськість - проводьте громадські обговорення, працюйте», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

На це зауваження прем’єр відповів: «Усе, що потрібно змінити, ми змінимо».

В.ЯНУКОВИЧ запевнив підприємців, що відстоюватиме у Верховній Раді ухвалення Податкового кодексу у тій редакції, яка буде опрацьована з урахуванням вимог підприємців і позиції глави держави.

Хомутиннік: до кінця року парламент неодноразово вноситиме зміни у ПК

Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННІК прогнозує, що до кінця року парламенту ще неодноразово доведеться вносити зміни у Податковий кодекс.

Про це він сказав в ефірі програми “Шустер Live” на ТРК “Україна”.

За словами В.ХОМУТИННІКА, нині існує два варіанти розвитку подій навколо Податкового кодексу. Перший – це його підписання Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та одночасне внесення змін до кодексу для того, аби не гальмувати бюджетний процес. Голова комітету зауважив, що нині вже кінець листопада, а бюджетний процес навіть не розпочинався. «Однозначно, у кодексі будуть зміни. І ті напрацювання, які є, до кінця року ще не будуть змінюватися», - сказав В.ХОМУТИННІК.

Другий шлях, за його словами, це вето Президента на Податковий кодекс і конкретні пропозиції, які треба ухвалити Верховній Раді. «Інший шлях - це вето і вказання конкретних пропозицій, що саме у кодексі треба змінити. І парламент протягом тижня, максимум двох, має ці позиції виправити», - зазначив В.ХОМУТИННІК.

Хомутиннік: найбільшою проблемою ПК є завищені повноваження контролюючих органів

Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННІК вважає найбільшою проблемою Податкового кодексу завищені повноваження контролюючих органів.

Про це він сказав в ефірі програми “Шустер Live” на ТРК “Україна”.

«Проблеми сьогодні не у Податковому кодексі. Податковий кодекс підняв головну проблему виконавчої влади, а саме - податкової адміністрації, митниці та інших інституцій, які мають контролюючі функції», - зазначив він.

В.ХОМУТИННІК зауважив, що багато дискусій відбувалося навколо введення касових апаратів. «Підприємці говорять: нам касовий апарат не потрібен, навіть безкоштовно. Чому? Тому що це безкоштовний квиток на війну», - сказав він.

За словами В.ХОМУТИННІКА, підприємці пояснюють свою позицію тим, що встановлення касового апарата дає повноваження податковим органам проводити постійні перевірки, саме тому в Податковому кодексі разом з підприємцями було переписано положення щодо реєстраторів розрахункових операцій. Як наголосив В.ХОМУТИННІК, був застосований мораторій протягом одного року на усі перевірки касових апаратів.

Нафта. Газ

РУЕ має намір вимагати від «Нафтогазу» відшкодування збитків

Швейцарський газовий трейдер «РосУкрЕнерго» має намір вимагати від НАК «Нафтогаз України» відшкодування нібито завданих йому збитків на суму 500 млн. доларів, пише тижневик «Дзеркало тижня» (27 листопада – 3 грудня) з посиланням на свої джерела.

Усне слухання у Стокгольмському арбітражі з даного питання має відбутися у березні 2011 року.

Незважаючи на національні і виняткові особливості оподаткування НАК, за розмитнення і за повторне прийняття на баланс 11 млрд. кубометрів газу з підземних газових сховищ України, які належить повернути РУЕ, Міністерство палива та енергетики і Державна митна служба запропонували розстрочити «Нафтогазу» податкові зобов`язання.

«За підрахунками експертів «Дзеркала тижня» і джерел у Кабміні, прямий збиток бюджету України тільки від таких особливостей оподаткування національної компанії становитиме 30-35 млрд. грн. Збитки від несплати «Нафтогазом» лише двох обов`язкових податків - ПДВ і податку на прибуток - можуть становити 14-15 млрд. грн. (це без штрафу за несплату цих податків). Унаслідок таких особливостей оподаткування у бюджеті «Нафтогазу» утворюється діра, щонайменше, в 15 млрд. грн. - дефіцит обігових коштів. До речі, саме такою цифрою обмежений допустимий дефіцит бюджету НАК згідно з меморандумом України з МВФ. А сума виходить більш ніж солідна - близько 60-65 млрд. грн.», - зазначає видання.

Агро

По Україні очікується сніг, у Криму - дощ

Завтра вночі в Україні очікується невеликий сніг та мокрий сніг, у Криму дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 1-6° морозу, на південному сході 0-5° тепла; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на півдні 2-7° тепла. У Криму вночі 5-10°, вдень 9-14°. У Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Київській області у неділю вночі очікується невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. У Києві температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.