На виборах до парламенту Молдови лідирують комуністи

Після підрахунку 91% протоколів на дострокових виборах до парламенту Молдови лідирує партія комуністів із 41,2% голосів виборців.

Як повідомляє «Газета.ру», 28% набрала Ліберально-демократична партія на чолі з прем`єр-міністром країни Владом ФІЛАТОМ, 13,2% - у Демократичної партії, представленої Маріаном ЛУПУ, і 8,8% - у Ліберальної партії на чолі з в.о. Президента Молдова Міхаєм ГІМПУ.

Решта партій набрали менше 4% і не потрапляють до наступного парламенту країни.