Анонс подій на 29 листопада

Переговори міністра закордонних справ України К.Грищенка та першого віце-прем’єр-міністра, міністра закордонних справ Чеської Республіки Карела Шварценберга у розширеному складі.

Зустріч Голови Верховної Ради України В.Литвина з Головою Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації С.М.Мироновим.

Дев’яте засідання Міжпарламентської комісії із співробітництва Верховної Ради України та Федеральних Зборів Російської Федерації.

Всеукраїнська профспілка “Народна солідарність” спільно з дружніми організаціями проведе пікетування засідання Погоджувальної Ради ВР України з вимогою зняття з розгляду проектів Житлового кодексу та закону про запровадження пені на заборгованість із комунальних послуг.

Мультимедійний відеоміст Москва-Київ на тему: "З чим пов`язано врегулювання проблеми компанії "РосУкрЕнерго"?

Прес-конференція на тему: "Угода між Посольством Латвійської Республіки в Україні, Посольством Естонської Республіки в Україні і представництвом Pony Express щодо співпраці в питаннях пов`язаних з прийомом візових клопотань в шести регіонах України".

Прес-конференція на тему: «Податковий Кодекс залишає виробників молока та м`яса без підтримки. Чи прислухається влада до сільгоспвиробників? Чи почує простих людей?».

Прес-конференція на тему: «Результати візиту Президента Януковича до Москви».

Круглий стіл на тему: «Проблематика та шляхи удосконалення системи державних закупівель».

202 засідання Українського клубу на тему: "Місце РНБО у системі президентської влади".

Круглий стіл з питань співпраці між Парламентом України та Міжнародною організацією з міграції у сфері законодавчого регулювання міграційних процесів.