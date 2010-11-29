Миронов пропонує у 2011 році провести Міжрегіональний форум Росії та України

Голова Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації Сергій МИРОНОВ пропонує у наступному році провести засідання Міжрегіонального форуму, у якому б взяли участь депутати України та Росії всіх рівнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час відкриття 9-го засідання Міжпарламентської українсько-російської комісії в Києві.

С.МИРОНОВ зауважив, що у нього немає сумнівів щодо розвитку співпраці між регіонами України та Росії.

Одним із напрямків такої співпраці, на його переконання, має стати модернізація транспортної інфраструктури прикордонних регіонів. «Ми, парламентарії, не маємо зупинятись на досягнутому, провести зустрічі парламентаріїв та представників влади, що представляють прикордонні регіони України та Росії, за участю глав адміністрацій та голів законодавчих органів», - сказав він.

За його словами, перша така зустріч має бути проведена в одному з прикордонних регіонів у травні-червні 2011 року.

В свою чергу голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН позитивно оцінив факт відновлення роботи Міжпарламентської комісії України та Росії.

При цьому він зауважив, що політичні домовленості в рамках цієї комісії мають бути перенесені на рівень законів та постанов. «Нам потрібен конкретний результат, і ми його досягнемо», - сказав В.ЛИТВИН.