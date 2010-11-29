Експерти: заява Януковича про можливий вступ України у МС - декларація

13:52, 29 листопада 2010
Різне
0

Заява Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА під час зустрічі у Москві з його російським колегою Дмитром МЕДВЕДЄВИМ про можливість вступу України до Митного союзу Росії, Казахстану і Білорусі є лише декларацією.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції у Києві висловили професор кафедри політології Києво-Могилянської академії Олексій ГАРАНЬ і директор Інституту політичного аналізу та міжнародних досліджень Сергій ТОЛСТОВ.

За словами С.ТОЛСТОГО, «Митний союз – нічого, крім формальної декларації, не пролунало». Водночас він зауважив, що не радив би будь-кому сприймати заяву В.ЯНУКОВИЧА як щось епатажне, оскільки він не міг залишити цю тему поза увагою і не відповідати на запитання з боку журналістів.

У свою чергу, О.ГАРАНЬ висловив думку, що «тут починається та гра, яку вів свого часу КУЧМА: і да, і ні, і вашим, і нашим».

На переконання О.ГАРАНЯ, тема Митного союзу для України навряд чи перейде у реальну площину, оскільки в іншому разі «це означатиме кардинальну зміну геополітики України».

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада сьогодні на прес-конференції у державній резиденції Президента Росії «Горки» В.ЯНУКОВИЧ заявив про можливість вступу України до Митного союзу РФ, Білорусі і Казахстану.

«Коли мені ставлять, наприклад, питання, чи зможе Україна вступити до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану, - це можливо. Але у нас є процедури, які ми маємо пройти в Україні, наприклад, (внести) зміни до Конституції, які можливі, і їх можна вирішити як в парламенті, так і, наприклад, на всеукраїнському референдумі», - сказав він.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2010 року в рамках Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) діє Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану.

6 липня 2010 року набрав чинності Митний кодекс Митного союзу.

Наступна контрольна дата у заходах МС - 1 липня 2011 року. Цього дня митні кордони між Росією і Казахстаном, а також між Росією і Білоруссю мають повністю зникнути.

З 1 січня 2012 року країни об`єднаються в єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуться єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter