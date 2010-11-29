Експерти: заява Януковича про можливий вступ України у МС - декларація

Заява Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА під час зустрічі у Москві з його російським колегою Дмитром МЕДВЕДЄВИМ про можливість вступу України до Митного союзу Росії, Казахстану і Білорусі є лише декларацією.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції у Києві висловили професор кафедри політології Києво-Могилянської академії Олексій ГАРАНЬ і директор Інституту політичного аналізу та міжнародних досліджень Сергій ТОЛСТОВ.

За словами С.ТОЛСТОГО, «Митний союз – нічого, крім формальної декларації, не пролунало». Водночас він зауважив, що не радив би будь-кому сприймати заяву В.ЯНУКОВИЧА як щось епатажне, оскільки він не міг залишити цю тему поза увагою і не відповідати на запитання з боку журналістів.

У свою чергу, О.ГАРАНЬ висловив думку, що «тут починається та гра, яку вів свого часу КУЧМА: і да, і ні, і вашим, і нашим».

На переконання О.ГАРАНЯ, тема Митного союзу для України навряд чи перейде у реальну площину, оскільки в іншому разі «це означатиме кардинальну зміну геополітики України».

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада сьогодні на прес-конференції у державній резиденції Президента Росії «Горки» В.ЯНУКОВИЧ заявив про можливість вступу України до Митного союзу РФ, Білорусі і Казахстану.

«Коли мені ставлять, наприклад, питання, чи зможе Україна вступити до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану, - це можливо. Але у нас є процедури, які ми маємо пройти в Україні, наприклад, (внести) зміни до Конституції, які можливі, і їх можна вирішити як в парламенті, так і, наприклад, на всеукраїнському референдумі», - сказав він.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2010 року в рамках Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) діє Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану.

6 липня 2010 року набрав чинності Митний кодекс Митного союзу.

Наступна контрольна дата у заходах МС - 1 липня 2011 року. Цього дня митні кордони між Росією і Казахстаном, а також між Росією і Білоруссю мають повністю зникнути.

З 1 січня 2012 року країни об`єднаються в єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуться єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.