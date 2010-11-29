Зустріч Януковича і Медведєва свідчить про наявність протиріч - російський експерт

Зустріч президентів України і Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА показала, що у стосунках двох країн залишається багато протиріч.

Таку думку в інтерв`ю власному кореспондентові УНІАН в РФ висловив генеральний директор Інформаційно-аналітичного центру з вивчення суспільно-політичних процесів на пострадянському просторі при Московському державному університеті Олексій ВЛАСОВ.

"Результати десятої (за цей рік) зустрічі президентів показують, що, за великим рахунком, вирішуються ті питання, які не є питаннями першої необхідності, які не є головними темами дня", - сказав О.ВЛАСОВ.

На його думку, той факт, що затягується підписання документів, які були проанонсовані досить давно, свідчить, що повного розуміння, у якому напрямі рухатимуться Росія і Україна, до кінця немає ні в Києві, ні в Москві.

Експерт зазначив, що при цьому зовні демонструється взаєморозуміння, дружній характер, чого не було в епоху Віктора ЮЩЕНКА, але сказати, що першочергові завдання розвитку двосторонніх стосунків вже вирішені і немає ніяких проблемних зон між Москвою і Києвом, не можна.

"Саме останній візит показав, що це далеко не так, і що питань невирішених залишається багато", - каже він.

О. ВЛАСОВ вважає, що змінилися тональність і риторика, але при цьому збереглися проблеми, які існували в останні декілька років.

За його словами, питання, пов`язані з історичними суперечностями, зняті, проте, залишаються невирішеними питання енергетичної співпраці і російської мови.

О. ВЛАСОВ також вважає, що заява В. ЯНУКОВИЧА про можливість вступу в Митний союз більшою мірою є політичною риторикою, ніж реальними планами. На його думку, для вступу в Митний союз потрібно визначити глобальний вектор розвитку української економіки, і як це співвідноситься з членством у Світовій організації торгівлі.

Експерт зазначив, що через складне економічне становище України вступ в Митний союз можливий тільки у разі отримання якихось значних економічних пільг.