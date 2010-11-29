Анонс на 30 листопада

* Відбудеться міжнародна конференція «Ринок біомаси в Україні та можливості експорту в ЄС: Практичні аспекти вимог із сертифікації продукції». Організатор - Асоціація аграрного бізнесу України.

* Прес-конференція на тему: «Приєднання України до Системи співробітництва фармацевтичних інспекцій РIC/S». Учасники: Олексій Соловйов, голова Держінспекції з контролю якості лікарських засобів, Головний державний інспектор України з контролю якості лікарських засобів; Ігор Поканевич, керівник Бюро ВООЗ в Україні.

* Прес-брифінг за участю директора Американського інституту в Україні Ентоні Т. Сальвія на тему: "Стан російсько-українських відносин після візиту Президента Януковича до Москви". Питання: Який реальний стан російсько-українських відносин? Чи справді вони такі, як здається, чи розбіжності у думках між Києвом і Москвою з енергетичних питань пускають під укіс їх відносини, й безпеку постачання енергії до Європи знову опиниться під питанням? Які наслідки вкрай важкого фінансового становища Європи і перемоги республіканців на недавніх виборах в законодавчі органи США?

* Прес-конференція керівника групи радників голови Національного банку України Валерія Литвицького на тему: «Реверанси платіжного балансу».

* Прес-конференція на тему: «Рецептурний відпуск ліків: вимушена необхідність чи безпідставна примха?». Учасники: екс-міністр охорони здоров`я Микола Поліщук, президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк. Запрошений також екс-міністр охорони здоров`я Василь Князевич.

* Круглий стіл на тему: «Як не допустити порушення прав кредиторів і вкладників? Діалог про відновлення довіри між банками і вкладниками». Також відбудеться презентація книги М. Г. Босієва «Вчіться відстоювати свої права. З досвіду роботи Запорізької громадської організації «Спілка захисту інтересів вкладників-споживачів банківських послуг» та семінар на тему: «Як вкладникам захистити свої права?».

* Прес-конференція, присвячена відкриттю на Україну офіційного представництва ВАТ "Російські Навігаційні Технології» на базі компанії - ТОВ «Трек-Авто». Учасники: Іван Нечаєв, виконавчий директор ВАТ «РНТ», Віталій Калягін, заст. виконавчого директора ВАТ «РНТ», Едуард Андріанов, заст. генерального директора по регіональному розвитку ВАТ «РНТ»; В. Кіба, представник ТОВ «Трек-Авто».

* Прес-конференція на тему: «Спрощення процедур будівництва та створення житлового реєстру: реанімація українського будівельного ринку почалася?». Учасники: Дмитро Ісаєнко, заступник міністра регіонального розвитку та будівництва; В`ячеслав Кредісов, голова правління ВГО «Нова формація»; Сергій Злидень, президент Асоціації фахівців нерухомості України (АФНУ).

* Відбудеться зустріч учасників Фінансового прес-клубу на тему: "Клієнти, банки і Податковий кодекс: чого їм чекати один від одного?". Учасники: Тетяна Єфименко, заступник міністра фінансів України, Дмитро Зінков, голова правління "ОТП Банку", Сергій Панов, в.о.голови правління УкрСиббанку, Ярослав Колесник, голова правління банку "Форум".

* Під головуванням міністра економіки України Василя Цушка і міністра економіки і торгівлі Ліванської Республіки Мохамеда Сафаді відбудеться пленарне засідання Міжурядової українсько-ліванської комісії з торговельно-економічного співробітництва. Під час засідання відбудеться підписання Протоколу першого спільного засідання Міжурядової українсько-ліванської комісії з торговельно-економічного співробітництва.

* Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні та Київський міжнародний енергетичний клуб проведуть публічну подіумну дискусію на тему: «Комунальна енергетична інфраструктура в Україні: чи можливе її якісне оновлення?».

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