Головне на 29 листопада

Підприємці до четверга, 2 грудня, припинили акцію протесту, чекають відповіді Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це УНІАН повідомив представник Координаційної ради підприємців України Володимир ДОРОШ.

За його словами, організатори акції, враховуючи складні погодні умови, вирішили зробити паузу, "але це не означає, що акція припинена, оскільки може поновитися у будь-який момент".

Крім того, В. ДОРОШ зазначив, що акція поновиться у четвер, якщо глава держави не дасть відповіді на вимоги підприємців щодо Податкового кодексу.

"Але остаточне рішення щодо акції залишається за координаційною радою", - сказав він.

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТИГІПКО вважає, що в питанні спрощеної системи оподаткування влада не повинна йти на компроміси з підприємцями.

Про це він заявив в інтерв`ю телеканалу "1+1" в неділю.

"Є питання, за якими, я вважаю, ми не повинні йти ні на які компроміси", - сказав він.

За словами С.ТИГІПКА, саме через систему спрощеного оподаткування «у нас йде велике відмивання грошей". Крім того, зауважив віце-прем’єр, саме через цю систему йде велика кількість контрабанди.

С.ТИГІПКО вважає, що можна було б досягти домовленості про збільшення граничного розміру продажей, які підпадають під систему спрощеного оподаткування. "Ми можемо в принципі піти на те, щоб збільшити обсяг реалізації, але якщо збільшувати обсяги, одразу треба думати про контроль", - сказав він.

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр закордонних справ Чехії Карел ШВАРЦЕНБЕРГ підтверджує інформацію про те, що колишній міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН попросив у чеських властей надати йому політичний притулок.

Про це К.ШВАРЦЕНБЕРГ сказавши в інтерв`ю газеті «Дело» (№ 167 за 29 листопада).

«Так, він (Б.ДАНИЛИШИН – УНІАН) справді затриманий. Українська сторона вже надала нам усі матеріали щодо його екстрадиції, але це досить тривалий процес. Тим часом Б.ДАНИЛИШИН попросив надати йому політичний притулок, і це питання розглядатиметься в рамках закону», - заявив глава МЗС Чехії.

При цьому він зазначив, що розгляд цього питання - не в компетенції Міністерства закордонних справ. «Це справа інших компетентних органів, і я поки що не можу висловити свою точку зору з цього питання», - уточнив К.ШВАРЦЕНБЕРГ.

Фракція Партії регіонів пропонує запросити завтра до Верховної Ради прем`єр-міністра Миколу АЗАРОВА і порадитись, в тому числі, щодо проекту державного бюджету на наступний рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сьогодні на Погоджувальній раді парламенту.

Зокрема, він запропонував голові Верховної Ради України Володимир ЛИТВИНУ запросити завтра М.АЗАРОВА і «порадитись, як ми будемо завершувати нашу роботу в поточному році».

«Або змінювати регламент, або проводити позачергове непланове засідання парламенту», - зазначив він.

О.ЄФРЕМОВ запропонував провести таку зустріч завтра о 12-й годині.

У відповідь В.ЛИТВИН погодився з такою пропозицією, лише зазначивши, що необхідно узгодити час, оскільки це пов’язано із перебуванням іноземних гостей в Україні.

В.ЛИТВИН наголосив, що така зустріч дуже необхідна, насамперед на рівні керівників фракцій і голів комітетів парламенту. «Мова йде про проект державного бюджету», - зазначив голова ВР. При цьому він додав, що «ми розраховували, що на цьому тижні буде представлений бюджет, але поки що триває робота над бюджетом». «У нас такий контрольний день це десь 23-тє, ну максимум 24-те (йдеться про грудень 2010 року – УНІАН)», - зазначив В.ЛИТВИН.

При цьому спікер не виключив необхідність проведення додаткового засідання парламенту.

В.ЛИТВИН зазначив, що можна було б піти на такий крок – “провести додаткове засідання ВР, скажімо, в ту середу (очевидно, йдеться про 8 грудня – УНІАН) – зранку засідання, а по обіді парламентські слухання». При цьому голова ВР додав, що варто «і розглянути подання бюджету за повною програмою, і визначитись, як ми далі будемо ставитись до цього основного економічного документа». «Тягнути, ви прекрасно розумієте, далі нам неможливо», - підкреслив В.ЛИТВИН.

ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" закликає керівників підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) прискорити розрахунки за спожитий природний газ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК "Газ України".

У повідомленні зазначають, що за даними оперативного моніторингу, підприємства ТКЕ продовжують нарощувати заборгованість за спожитий з початку нового опалювального сезону 2010-2011 рр. природний газ.

На 26.11.10, борги теплопостачальних підприємств (без АЕК "Київенерго") за спожитий з 01.10.10 природний газ перевищили 1,7 млрд. грн. (рівень оплати - 25%).

Найбільшу заборгованість з 01.10.10 мають теплоенергетики Харківської (255 млн. грн.), Донецької (221 млн. грн.), Дніпропетровської (220 млн. грн.), Одеської (103 млн. грн.), Запорізької (88 млн. грн.), Луганської (81 млн. грн.) Львівської (72 млн. грн.), Київської (70 млн. грн.), Чернігівської (62 млн. грн.), Черкаської (54 млн. грн.), Сумської (46 млн. грн.) Полтавської (42 млн. грн.) областей і також АР Крим (49 млн. грн.).

Столична енергокомпанія АЕК "Київенерго" за 2009-2010 рр. заборговувала ДК "Газ України" понад 1 млрд. грн. (рівень оплати в 2010 р. - 76%).

На 26.11.10 найнижчий рівень розрахунків в поточному опалювальному сезоні у підприємств ТКЕ Чернігівської (11%), Черкаської і Кіровоградської (по 12%), Харківської і Одеської (по 15%), Житомирської (17%), Дніпропетровської (18%), Івано-Франківської (19%) областей і АР Крим (18%).

Понад 1,72 млрд. грн. складає заборгованість підприємств ТКЕ за газ спожитий протягом минулого опалювального сезону 2009-2010 рр. (з 01.10.09, рівень оплати - 83%).

Заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює своєчасні розрахунки Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за імпортований природний газ і належне проходження опалювального сезону 2010-2011 рр.

ДК "Газ України" також нагадує, що планові об`єми природного газу на декаду виділяються відповідно до рівня розрахунків теплоенергетиків за природний газ, спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 рр.

Найбільший виробник молочної продукції в Україні компанія Milkiland N. V. залучила 60 млн. євро, розмістивши в ході IPO на Варшавській фондовій біржі 22,4% своїх акцій. Про це повідомили УНІАН в співорганізаторі розміщення - інвестиційній компанії Concorde Capital.

У ході IPO, яке було завершене у п`ятницю, 26 листопада, було розміщено 7 млн. акцій за ціною 8,5 євро. У капітал компанії залучено 53 млн. євро, капіталізація компанії склала 308 млн. євро. Акції Milkiland N. V. включать в лістинг Варшавської фондової біржі 6 грудня.

Пенсійний фонд провів перерахунок пенсій 12,7 млн. пенсіонерів у зв`язку з підвищенням пенсійних виплат з 1 грудня 2010 року згідно із законом "Про Державний бюджет України".

Про це сказано в повідомленні фонду, розміщеному на його офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, перерахунок пенсій здійснений на підставі підвищення з 1 грудня рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, до 734 грн.

Національний банк України має намір посилити вимоги до фінансового стану засновників при реєстрації нових банків.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті Нацбанку проекті змін до Положення про порядок створення та державної реєстрації банків, відкриття їх філіалів, представництв, відділень.

Регулятор пропонує відмовляти в реєстрації банку в разі «незадовільного фінансового стану хоча б одного із засновників, які мають суттєву участь у банку». Ознакою відсутності задовільного фінансового стану може вважатися ситуація, коли сума зобов`язань засновника перевищує суму його активів за вирахуванням коштів, вкладених у статутні капітали інших юридичних осіб (у тому числі й коштів, які планується вкласти в капітал створюваного банку).

НБУ вважає, що наявність у засновника збитків за результатами останнього року або прострочених зобов`язань перед іншими банками також може бути підставою для відмови в реєстрації створюваного банку.

Крім того, Нацбанк пропонує встановити, що керівниками банку не можуть бути особи, які: мають судимості, невиконані зобов`язання із оплати боргу щодо будь-якого банку або іншої юридичної або фізичної особи; здійснювали незаконні дії в минулому, що призвело до банкрутства або ліквідації банку або іншої юридичної особи.

(УНІАН)