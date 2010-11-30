Янукович звільнив низку заступників голів державних комітетів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Галину КАЛІШЕНКО з посади заступника голови Державного агентства України з інвестицій та інновацій.

Текст відповідного указу від 29 листопада розміщено на офіційному сайті глави держави.

Також Президент звільнив Андрія СЕМЕНЧЕНКА з посади першого заступника голови Державного комітету інформатизації України.

Звільнено з посади заступника голови Державного комітету з питань науково-технічного та інноваційного розвитку і Віктора ШОВКАЛЮКА.

Крім того, глава держави звільнив Валерія ФАЛЮША з посади заступника голови Державної служби автомобільних доріг України.