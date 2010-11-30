Янукович звільнив низку заступників голів державних комітетів
09:01, 30 листопада 2010Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Галину КАЛІШЕНКО з посади заступника голови Державного агентства України з інвестицій та інновацій.
Текст відповідного указу від 29 листопада розміщено на офіційному сайті глави держави.
Також Президент звільнив Андрія СЕМЕНЧЕНКА з посади першого заступника голови Державного комітету інформатизації України.
Звільнено з посади заступника голови Державного комітету з питань науково-технічного та інноваційного розвитку і Віктора ШОВКАЛЮКА.
Крім того, глава держави звільнив Валерія ФАЛЮША з посади заступника голови Державної служби автомобільних доріг України.
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