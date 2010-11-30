Турчинов знову на допиті у Генеральній прокуратурі

Сьогодні вранці колишній перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ прийшов на допит до Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам біля входу до будівлі Генпрокуратури О.ТУРЧИНОВ сказав, що йому невідомо, з якою метою і у зв’язку з чим його викликали на допит.

«Мету допиту мені не повідомляли. Я думаю, що я зараз дізнаюсь про це. У всякому разі, це вже новий слідчий і, мабуть, це вже буде нова справа, з якої я ще не мав можливості спілкуватися з представниками Генпрокуратури. Тому мені самому цікаво», - сказав він.

При цьому О.ТУРЧИНОВ зауважив, що в Україні, на жаль, «як і в будь-яких інших тоталітарних країнах», силові структури є барометрами політичних процесів.

«Як тільки в Україні загострюється політичне протистояння, відразу згадують, що треба когось допитати із лідерів опозиції. Зазвичай, це сфальшовані питання, які не мають під собою ніяких підстав», - пояснив О.ТУРЧИНОВ.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи викликали його повісткою, він сказав, що як тільки йому стає відомо, що слідчі хочуть з ним поспілкуватися, то він сам телефонує до них і просить, щоб слідчі «не тероризували» близьких, присилаючи міліцію з повістками.

«Я в будь-який зручний час завжди під’їду і ні від кого ніколи не ховаюсь», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.