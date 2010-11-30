Україна за продовження дії ринкових механізмів Кіотського протоколу після 2012 року

Україна пропонує продовжити дію ринкових механізмів Кіотського протоколу на термін після 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, 29 листопада 2010 року Посол України в Мексиці Олексій БРАНАШКО взяв участь в офіційному відкритті 16-ї Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та 6-ї зустрічі Сторін Кіотського протоколу до неї (РКЗК та КП).

офіційну делегацію України на форумі очолює заступник голови Національного агентства екологічних інвестицій Вадим СИДЯЧЕНКО.

Під час церемонії інавгурації зі вступним словом до іноземних делегацій звернувся Президент Мексики Феліпе КАЛЬДЕРОН, а також головуюча на форумі міністр закордонних справ Мексики Патрісія ЕСПІНОСА.

Участь України в 16-й Конференції РКЗК спрямована на забезпечення прагматичних завдань, поставлених Президентом України перед зовнішньополітичним відомством України, щодо створення сприятливих зовнішніх умов для соціально-економічного та екологічного розвитку, підвищення міжнародного авторитету нашої держави.

Україна виступає за необхідність врахування у багатосторонньому кліматичному переговорному процесі інтересів країн з перехідною економікою, створення відповідної робочої групи. Крім цього, наша держава пропонує продовжити дію ринкових механізмів Кіотського протоколу на термін після 2012 року.

До 6 грудня триватиме робота експертів, які проведуть підготовку документів для їх остаточного ухвалення на засіданнях сегменту високого рівня, що відбудеться 7-10 грудня 2010 року.