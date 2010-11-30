Новий термінал аеропорту «Львів» будується з випередженням графіку

Будівництво нового терміналу Міжнародного аеропорту «Львів» випереджає терміни. Про це сказано в повідомленні, опублікованому на офіційному веб-порталі Групи компаній "Альтіс-холдинг", що є генеральним підрядником будівництва.

Як наголошується в повідомленні, на об`єкті «Новий термінал Міжнародного аеропорту «Львів» виконано 100% обсягів робіт з облаштування монолітного залізобетону. Основна будівля терміналу готова до пуску системи тимчасового опалення - закрито тепловий контур, змонтовано покрівлю, фасадне скління.

Роботи виконано з випередженням графіку на 1 місяць, що дозволить безперешкодно вести будівельно-монтажні роботи усередині приміщення терміналу в період негативних температур, відзначає в ГК "Альтіс-холдинг".

Змонтовані магістралі комунікаційного тунеля під будівлею - найбільш навантаженою інженерними мережами частини будівлі. У будівлі ведуться роботи з облаштування внутрішніх стін і перегородок, а також з монтажу інженерних мереж.

*** У вересні 2009 року Міністерство економіки визначило виконавця для будівництва нового терміналу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів». Згідно з рішенням, єдиним виконавцем стала компанія «Альтіс-холдинг».

Будівельна компанія «Альтіс-холдинг» працює на будівельному ринку України з 1995 року. До складу будівельної корпорації «Альтіс-холдинг» на даний час входять 14 компаній. Загальна кількість об`єктів, в яких холдинг брав участь, – більше 50.