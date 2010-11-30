Медведєв виступає за створення ЄЕП на всій території Євразії

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ виступає за створення Єдиного економічного простору на всій території Євразії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Д.МЕДВЕДЄВ сказав сьогодні, виступаючи у Кремлі зі щорічним посланням до Федеральних Зборів РФ.

Він підкреслив, що особливим і пріоритетним напрямом для Росії залишається простір СНД і діючі на ньому структури – ЄврАзЕС, ОДКБ.

Д.МЕДВЕДЄВ нагадав, що вже створено Митний союз і зараз створюється Єдиний економічний простір у рамках ЄврАзЕС. За його словами, при цьому апробуються сучасні інтеграційні схеми і концепції ефективної економічної кооперації.

«Кінець кінцем, ми маємо діяти у напрямі формування Єдиного економічного простору від Арктики до Тихого океану – на всій території Євразії», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.