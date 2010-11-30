Головне на 30 листопада

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ухвалив рішення ветувати Податковий кодекс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в аеропорту «Бориспіль» перед відльотом до Казахстану.

Таке рішення В.ЯНУКОВИЧ ухвалив після наради з питання Податкового кодексу, проведеної прямо в аеропорту, в якому брали участь прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, члени уряду.

«Ми домовилися, що робоча група, яка сьогодні створена урядом за участю представників Президента, малого і середнього бізнесу, сьогодні - завтра напрацює зміни до Податкового кодексу, які я розгляну у четвер, і у разі, якщо вони відповідатимуть тим вимогам, які стоять перед цим кодексом, я їх підпишу і подам до парламенту. Сьогодні я наклав вето», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він відзначив, що на сьогодні є всі умови створити документ, який би дозволив модернізувати економіку і вивести її з тіні. «Я вірю, що через дві доби люди, які відповідають за цей документ, свою справу виконають», - сказав Президент.

Сьогодні вранці колишній перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ прийшов на допит до Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам біля входу до будівлі Генпрокуратури О.ТУРЧИНОВ сказав, що йому невідомо, з якою метою і у зв’язку з чим його викликали на допит.

«Мету допиту мені не повідомляли. Я думаю, що я зараз дізнаюсь про це. У всякому разі, це вже новий слідчий і, мабуть, це вже буде нова справа, з якої я ще не мав можливості спілкуватися з представниками Генпрокуратури. Тому мені самому цікаво», - сказав він.

При цьому О.ТУРЧИНОВ зауважив, що в Україні, на жаль, «як і в будь-яких інших тоталітарних країнах», силові структури є барометрами політичних процесів.

«Як тільки в Україні загострюється політичне протистояння, відразу згадують, що треба когось допитати із лідерів опозиції. Зазвичай, це сфальшовані питання, які не мають під собою ніяких підстав», - пояснив О.ТУРЧИНОВ.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи викликали його повісткою, він сказав, що як тільки йому стає відомо, що слідчі хочуть з ним поспілкуватися, то він сам телефонує до них і просить, щоб слідчі «не тероризували» близьких, присилаючи міліцію з повістками.

«Я в будь-який зручний час завжди під’їду і ні від кого ніколи не ховаюсь», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Державний бюджет України в січні-жовтні ц.р. зведено з дефіцитом 56,579 млрд. грн., що на 2,5 млрд. грн. більше від запланованого дефіциту за підсумками всього 2010 року. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Доходи держбюджету становили 184,439 млрд. грн., або 73% річного плану, зокрема в жовтні – 21,761 млрд. грн.

Витрати були на рівні 240,7 млрд. грн., або 78,7% річного плану, зокрема в жовтні – 25,561 млрд. грн.

Дефіцит Зведеного бюджету за 10 місяців ц.р. становить 51,4 млрд. грн., при цьому доходи були на рівні 243,548 млрд. грн., видатки – 294,6 млрд. грн.

Асоціація платників податків Європи просить Єврокомісію і Європарламент призупинити допомогу Україні через корупцію.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив генеральний секретар асоціації Мікаель ЯГЕР.

“Головним завданням для нас є пояснити Єврокомісії та Європарламенту, що не потрібно надавати жодного євро в Україну без контролю, без прозорості та без гарантії прав власності”, - заявив він.

М.ЯГЕР зазначив, що він уже провів зустрічі з представниками Генеральних директоратів “Зовнішні відносини” і “Торгівля” Єврокомісії, а також планує провести зустрічі з представниками комітетів з питань бюджету та економіки і фінансів Європарламенту.

У ході зустрічей М.ЯГЕРА супроводжують народний депутат від Партії регіонів Андрій ОРЛОВ та представник інвестора шахти “Білозерська” ДП “Добропіллявугілля” Валерій МУРАТОВ.

Як зазначив генсек Асоціації платників податків Європи, ситуація навколо цієї шахти наводиться ним як приклад порушення прав власності в Україні.

За словами В.МУРАТОВА, у листопаді 2008 року шахта “Білозерська” була передана в оренду на 49 років товариству з додатковою відповідальністю “Шахта “Білозерська”, яке знайшло інвестора, що інвестував у розвиток виробництва 50 млн. доларів.

Разом з тим, 20 жовтня 2010 року Господарський суд Донецької області своїм рішенням анулював договір оренди. При цьому, незважаючи на подану апеляцію, регіональним відділенням Фонду держмайна України вже оголошено конкурс на придбання шахти на 13 грудня.

“Навіть при виявленні порушень інвестиції у 50 млн. дол. мали б бути повернуті”, - наголосив генсек Асоціації платників податків Європи.

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон України "Про внесення змін до статті 14 Закону України "Про інформацію" щодо захисту інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 306 народних депутатів з 409 зареєстрованих в сесійній залі.

Закон визначає, що захист інформації - це комплекс правових, організаційних, інформаційно-телекомунікаційних засобів і заходів, спрямованих на запобігання несанкціонованим діям щодо інформації.

Цей закон вступає в дію з дня його опублікування.

Генеральна прокуратура України визнала незаконною реєстрацію додаткових емісій акцій чотирьох підприємств, які входять в акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд", і повернула компанії корпоративні права на них.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Генпрокуратури, перевірила законність реєстрації Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку, її територіальні управління в місті Києві додаткові емісії акцій підприємств, які входять в АОХК "Київміськбуд". Встановлено, що реєстрація додаткових випусків акцій товариства "Домобудівний комбінат №4", "Київоздоббуд", "Будмеханізація", "Трест "Київміськбуд №3" проведена з порушенням законодавства. Внаслідок цього істотно зменшилася частка холдингу у цих підприємствах.

З метою захисту інтересів територіальної громади міста Києва голова комісії на свідоцтво про реєстрацію додаткових емісій вказаних товариств висловив протести, які розглянуті і задоволені, незаконні свідоцтва скасовано.

Холдингу, 80% акцій якого володіє Київська міська рада, повернено корпоративні права на вказані підприємства.

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо заборони реклами, спонсорства і стимулювання продажу тютюнових виробів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 303 народні депутати з 408, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект пропонує заборонити, додатково до тих видів реклами, стимулювання продажу і спонсорство тютюнових виробів, які вже заборонені в Україні, такі види реклами і заходи стимулювання продажу і спонсорства тютюнових виробів: проведення заходів щодо безкоштовної роздачі, у тому числі для маркетингових досліджень і дегустації, обмін тютюнових виробів на тютюнові вироби або будь-які інші товари, роботи, послуги; використання тютюнових виробів з метою отримання товарів, робіт, послуг; пропозиція або надання будь-якого прямого або непрямого відшкодування на придбання або використання тютюнових виробів; пропозиція або надання бонусів, премій, повернення готівкових коштів, право на участь в будь-якій грі, лотереї, конкурсі, події, прямо або опосередковано пов`язаних з тютюновими виробами, або якщо умовою надання або участі в яких є придбання або вживання тютюнових виробів.

Також проектом закону передбачено встановити заборону на продаж тютюнових виробів у наборі з будь-якими іншими товарами або послугами; розміщення інформації про виробника тютюнових виробів і/або тютюнових виробах в місцях, де ці вироби реалізують або надають споживачеві, у тому числі на елементах устаткування і/або оформлення місць торгівлі, за винятком одного плакату розміром не більше 40 см на 30 см на одне місце торгівлі, у якому надається текстова інформація про наявні в продажі тютюнові вироби і ціни на них; розміщення інформації з метою стимулювання продажу тютюну безпосередньо на тютюнових виробах і/або їх упаковці, у тому числі: малюнків і інших зображень, які не є частиною захищеної торговельної марки; адрес веб-сайтів, електронної пошти; вкладення в упаковку тютюнових виробів; текстової або графічної інформації на прозорій обгортці упаковки тютюнових виробів;

Крім того, законопроект пропонує заборонити розміщення інформації щодо тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, у місцях проведення розважальних заходів, у місцях роздрібної торгівлі, на автотранспортних засобах і устаткуванні; надсилання повідомлень поштою, електронною поштою, повідомлень на мобільні телефони, поширення відеодисків, відеоматеріалів, компакт-дисків, комп`ютерних та інших ігор, розміщення інформації в мережі Інтернет з метою стимулювання продажу тютюнових виробів і тому подібне.

Цей список не є вичерпним і заборона стосується також інших заходів прямого і непрямого стимулювання продажу тютюнових виробів і вживання тютюну.

Реклама тютюнових виробів буде дозволена лише в спеціалізованих виданнях тютюнової галузі і на спеціальних виставкових заходах, які проводяться виключно для виробників і гуртових продавців тютюнових виробів.

З 1 по 14 грудня в Дергачівському районі Харківської області відбудеться пробний перепис населення на виконання розпорядження Кабінету vіністрів України від 28 липня 2010 року № 1565-р.

Про це повідомляє Урядовий потрал з посиланням на прес-службу Держкомстату.

Проведення пробного перепису населення проводиться для відпрацювання методологічних та організаційних питань Всеукраїнського перепису населення 2012 року, а також технології автоматизованого оброблення отриманих матеріалів.

Відповідно до організаційно-методологічних основ Всеукраїнського перепису населення, пробний перепис має відбуватись на території адміністративно-територіальної одиниці, яка за структурою населення і типами поселень найбільш наближена до структури країни в цілому. Дергачівський район Харківської області є одним із районів, що відповідають цим критеріям, зазначають у Держкомстаті.

Основними завданнями пробного перепису населення є визначення оптимальної дати і тривалості проведення майбутнього Всеукраїнського перепису, а також механізмів його проведення.

Пробним переписом населення буде охоплено майже 95 тисяч жителів і близько 450 осіб залучено як тимчасовий переписний персонал.

Перепис проводиться шляхом обходу обліковцями житлових будинків і житлових приміщень в інших будівлях і заповнення ними переписної документації. Перед початком опитування обліковець зобов’язаний пред’явити відповідне посвідчення.

Програма пробного перепису включає 30 питань. Для кожного домогосподарства – питання щодо житлового приміщення, у якому воно проживає (тип житлового приміщення, число займаних домогосподарством житлових кімнат, розмір загальної площі житла тощо). Для кожного члена домогосподарства – дата і місце народження, стать, громадянство, етнічне походження (національність), сімейний стан, рівень освіти, рідна мова, володіння українською та іншими мовами, джерела засобів існування, питання щодо економічної та міграційної активності.

За встановленою практикою і згідно з рекомендаціями Організації Об’єднаних Націй, переписи населення у більшості країн світу проводяться раз на десять років. Принципи та рекомендації ООН визначають, що саме переписи населення є унікальним джерелом соціально-демографічних даних і дозволяють отримати найдетальнішу інформацію щодо різноманітних характеристик населення як на загальнодержавному та регіональному рівні, так і міжнародному.

Останній перепис населення в Україні проводився у 2001 році.

Кабінет міністрів України затвердив перенесення робочих днів у 2011 році.

Відповідне розпорядження оприлюднено на Урядовому порталі.

З метою створення сприятливих умов для святкування 8 березня - Міжнародного жіночого дня та 28 червня - Дня Конституції України, а також раціонального використання робочого часу рекомендовано керівникам підприємств, установ та організацій (за винятком органів Пенсійного фонду, Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”, Державного казначейства та банківських установ) перенести в порядку і на умовах, установлених законодавством, у 2011 році для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, робочі дні з: понеділка 7 березня - на суботу 12 березня, понеділка 27 червня - на суботу 25 червня.

(УНІАН)