Курс НБУ на 01.12.10

Офіційний курс НБУ на 01.12.10100 USD США - 793.8000 (30 листопада - 793.8000)100 EUR - 1031.7812 (30 листопада - 1043.5295)10 RUR - 2.5334 (30 листопада - 2.5356)Облікові курси банківських металів на 01.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10 Золото-109147.50(30 листопада-107956.80)961 XAG 10 Срібло-2153.58 (30 листопада-2122.62)962XPT10Платина-131056.38(30 листопада-131373.90)964XPD10 Паладій-55327.86 (30 листопада-54613.44)

Офіційний курс НБУ на 01.12.10 100 USD США - 793.8000 (30 листопада - 793.8000) 100 EUR - 1031.7812 (30 листопада - 1043.5295) 10 RUR - 2.5334 (30 листопада - 2.5356) Облікові курси банківських металів на 01.12.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10 Золото-109147.50(30 листопада-107956.80) 961 XAG 10 Срібло-2153.58 (30 листопада-2122.62) 962XPT10Платина-131056.38(30 листопада-131373.90) 964XPD10 Паладій-55327.86 (30 листопада-54613.44)

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