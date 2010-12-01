Анонс на 1 грудня

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться півфінальна конференція «Нові засоби в сфері інновацій», яка представить досягнення проекту ЄС «Підтримка наукомістких та інноваційних підприємств, а також трансфер технологій в бізнес в Україні» (InnoEnterprise) по кожному з напрямків його реалізації. Учасники: голова департаменту економічного співробітництва Делегації ЄС в Україні Хосе Роман Леон Лора, заст.голови Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Світлана Свищева, керівники інноваційних ЄС проектів та ін.

* Відбудеться відкриття сьомої міжнародної конференції-виставки «Овочі та фрукти України-2010» та прес-конференція. Організатори - НК «Експоцентр Україна» та проект «АПК-Інформ: овочі та фрукти». Учасники прес-конференції: представники МінАПК Україні, президент української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, міжнародний експерт плодоовочевого ринку і керівник проекту «Агроогляд: овочі та фрукти» - Андрій Ярмак і ін.

* Відбудеться відкриття III Спеціалізованої Конференції «Автоматизація. ПЕК. Україна - 2010». Серед учасників: Emerson Process Management, ПРОСОФТ УКРАЇНИ, Інститут енергозбереження та енегоменджмента, СОФТПРОМ, Мікрол, КСК-Автоматизація, Укрметртестстандарт, НТЦ Психея й ін.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Проектні дороги та лісосмуги на ріллі - загроза для сільського господарства». Учасники: голова громадської організації «Селянський фронт» Аркадій Корнацький, сільськогосподарський інвестор Альберт Ельсон, правозахисник Тетяна Монтян та ін (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 235-9-777, 587-9-444, e-mail: kotlyakova@strategi.com.ua.

* Круглий стіл на тему: «Національний проект «Відкритий світ»: наднові системи навчання і комунікації», під час якого планується експертне обговорення шляхів та етапів впровадження в України наднової системи зв`язку четвертого покоління (4G), будуть продемонстровані мультимедійні уроки, які будуть впроваджуватися в українських школах і зразки обладнання, яке школярі отримають у рамках проекту. Учасники: голова Робочої групи «Національні проекти» В. Каськів, голова Державного агентства України з управління національними проектами С. Євтушенко, керівник корпорації «Майкрософт-Україна» по роботі з установами освіти й науки О. Сизова, ректор Одеської національної академії зв`язку П . Воробієнко, ректор Київського університету ім. Б. Грінченка В. Огнев`юк, регіональний директор корпорації «Intel» в країнах СНД Д. Конаш.

* Прес-конференція голови Госпотребстрандарта Україні Олександра Матвійчука за результатами проведених перевірок органів сертифікації дорожньо-транспортних засобів.

* Брифінг голови Правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леоніда Рисухіна на тему: «Доступне житло набирає обертів: перші підсумки реалізації держпрограми».

* Зустріч з Варшавської Фондової Біржею (WSE), організована для представніків Українських провідніх мас-медіа, під назвою «КАВА ПО-польське».

* Прес-конференція на тему: «Земельні відносини в Україні: войовниче невігластво». Учасники: Державний уповноважений Антимонопольного комітету (2001-2005), заст.голови ФДМУ (2005-2010) Олександр Потімков; Заслужений оцінювач, експерт Міжнародного банку розвитку, доцент Київського Національного університету будівництва та архітектури Ірина Іванова.

* Прес-конференція, присвячена виходу на український ринок російського туристичного оператора «Наталі Турc». Компанія «Наталі Турc» об`єднує зусилля з українською компанією «Норд Тревел». Учасники: президент групи компаній «Наталі Турc» Володимир Воробйов; віце-президент з маркетингу групи компаній «Наталі Турc» Юрій Носов; директор «Наталі Турc України» Володимир Гаврик. Учасники розкажуть про основні завдання компанії на першому етапі роботи, про туристичні продукти, які будуть представлені в Україну, а також про подальші плани компанії.

* На Офіційному веб-порталі ФПУ розпочнеться Інтернет-конференція на тему: «Право людини на працю та гідний життєвий рівень - реальність чи декларація в Україні?».

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Вето накладено. Подальші дії Майдану підприємців ". Учасники: голова Коаліції учасників Помаранчевої Революції, комендант наметового містечка Сергій Мельниченко, голова Правління Цивільного Комітету Національного порятунку Павло Нусс, голова Правління ГО "Порядок і достаток" Олександр Місюра, перший заступник голови Правління Коаліції учасників Помаранчевої Революції Петро Михайленко, член Координаційної ради Центрального Штабу порятунку українського підприємництва Олександр Данилюк, голова Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу України Андрій Панаетов (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: "Як ветування Податкового кодексу вплине на бюджетний процес в Україні?". Учасники: Владислав Лук`янов, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету; Володимир Лановий, президент Центру ринкових реформ; Борис Кушнірук, економічний експерт.

* Прес-конференція на тему: «Пеня за борги з квартплати, виселення з будинків. Що ще нам готує новий Житловий кодекс? ». Учасники: народні депутати, члени парламентського комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики Зиновій Шкутяк та Юрій Одарченко, а також директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко.

* Прес-конференція голови Державного комітету ветеринарної медицини Івана Бісюка на тему: «Рівень безпеки продовольчої сировини та харчової продукції в Україні».

* 13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Повноліття домену UA", в якій візьмуть участь представники компанії «Хостмастер» та адміністратор домену UA - Дмитро Кохманюк. Будуть висвітлені підсумки розвитку домену UA з часу його делегування в грудні 1992 року до сьогоднішнього дня, результати першого періоду реєстрації доменних імен на кирилиці, а також основні напрямки розвитку доменної системи України. У ході прес-конференції представники адміністрації домену UA дадуть відповіді на запитання журналістів, що стосуються функціонування і розвитку доменної системи імен в Україні, а також - міжнародних тенденцій у цій сфері. Учасники: адміністратор домену Дмитро Кохманюк, директор ТОВ "Хостмастер" Тетяна Долинська, технічний директор ТОВ "Хостмайстер" Світлана Ткаченко, керівник департаменту маркетингу і розвитку ТОВ "Хостмастер" Сергій Устенко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067 672 48 55. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Засідання парламентського Комітету з питань промислової та регуляторної політики та підприємництва. Питання: Проект Закону про саморегулюючі організації; Проект Закону про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці; Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" щодо вдосконалення державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та ін. Голова Комітету Н. Королевська дасть брифінг для ЗМІ.

* У рамках Форуму "Гроші та технології: рішення для бізнесу" відбудеться круглий стіл на тему: "Актуальні питання регулювання у галузі зв`язку". Питання: Стан конверсії смуг радіочастот для впровадження мобільного зв`язку третього покоління (3G); Підготовка та впровадження Правил надання телекомунікаційних послуг.

* 16-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Пора поважати підприємців". На прес-конференції будуть озвучені наміри підприємців створювати економічну політику, де головну роль буде грати верховенство права, прозвучить заклик підприємницького співтовариства до Президента, чиновникам і народним депутатам встановити чіткі і прозорі правила гри у веденні бізнесу та побудові економіки країни, яких повинні дотримуватися без винятку всі. Буде оголошено про акцію "Пора поважати підприємців", яка відбудеться 2 грудня в 9-00 біля ВРУ, де будуть озвучені відповідні вимоги. Учасники: координатор Ради об`єднань підприємців України Алла Алексенцева, президент Української асоціації дилерів одягу секонд-хенд Владислав Мясоєдов, перший віце-президент Всеукраїнської асоціації роботодавців В`ячеслав Биковець (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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