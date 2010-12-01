Назарбаєв ініціює договір євразійської безпеки в межах чотирьох океанів

Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ обнародував пропозицію казахської сторони, котра в 2010 році завершує своє головування в ОБСЄ, розпочати підготовку всеохоплюючого договору щодо євразійської безпеки в межах чотирьох океанів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.НАЗАРБАЄВ заявив сьогодні в Астані, відкриваючи саміт ОБСЄ.

Він нагадав, що зі створенням ОБСЄ принципи європейської безпеки затвердилися на просторі від Ванкувера до Владивостока.

«Зараз роз починається третій етап: ми переходимо до нового рівня безпеки і співпраці в ширших координатах - від океану до океану», - зазначив Президент Казахстану.

Він пояснив, що йдеться про формування єдиного простору безпеки в межах чотирьох океанів: від Атлантичного до Тихого; від Північного Льодовитого до Індійського.

«Сьогодні в Астані ми даємо старт формуванню євроатлантичного, євразійського співтовариства в єдиній і неподільній безпеці», - також заявив казахський лідер.

Він закликав учасників саміту ОБСЄ «планомірно вирішувати спори, зміцнювати довіру та інтеграцію, зокрема в рамках існуючих міждержавних об`єднань».

«По лінії Схід-Захід – це налагодження взаємодії з одного боку з Європейським Союзом і НАТО, а з другого – ЄвроЗЕС і ОДКБ. Трансатлантична інтеграція, котра склалася в минулому столітті, може бути органічно доповнена інтеграцією трансєвразійською», - висловив упевненість Н.НАЗАРБАЄВ.

Також, за його словами, по лінії Північ-Південь є актуальним встановити тісні відносини ОБСЄ з рядом азіатських інтеграційних об`єднань.

У рамках реалізації такої ініціативи Президент Казахстану запропонував світовим лідерам розпочати опрацювання питання про «всеохоплюючий договір євразійської безпеки».

Н.НАЗАРБАЄВ також звернувся з проханням підтримати ініціативу казахської сторони щодо ухвалення Загальної декларації без`ядерного світу.