Протести підприємців показали, що в Україні не може бути встановлений сильний авторитарний режим - експерт

Акція протесту підприємців проти підписання Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Податкового кодексу на Майдані Незалежності в Києві показала, що в країні не може бути встановлений сильний авторитарний режим.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку політичний експерт Вадим КАРАСЬОВ висловив сьогодні на прес-конференції.

«Майдан став показником того, що в Україні не може бути сильного авторитарного режиму, а тільки слабкий», - сказав В.КАРАСЬОВ.

Він зазначив, що цей «слабкий» авторитарний режим не знав, як реагувати на протести підприємців проти Податкового кодексу. За словами В.КАРАСЬОВА, позиції керівників країни розділилися, і влада розгубилася.

Експерт також зазначив, що Майдан продемонстрував неможливість формування в Україні держави на бюрократичній основі. «В Україні бюрократія слабка, корумпована і некомпетентна», - сказав він.

На думку В.КАРАСЬОВА, також в Україні неможлива побудова російської моделі влади, оскільки в нас «держава не може підпорядкувати собі суспільство».

Відповідаючи на запитання журналістів, експерт також висловив переконання, що чинний уряд не зможе більше провести жодної реформи. На думку В.КАРАСЬОВА, після невдалої спроби проведення податкової реформи в тому вигляді, в якому запланувала владу, решту всіх реформ має проводити інший уряд, який повинен користуватися значно більшою довірою в людей.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з середини листопада, в Україні проходять масові акції протесту проти Податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою 18 листопада. Акції підтримують десятки тисяч малих і середніх підприємців по всій країні, які вважають, що новий кодекс або змусить їх піти в «тінь», або повністю позбавить можливості заробляти на життя.

30 листопада Президент України В.ЯНУКОВИЧ ветував Податковий кодекс. Він доручив робочій групі до четверга підготувати пропозиції до Податкового кодексу.