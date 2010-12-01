ВР заборгувала за опалення 1 млн. грн. - Макеєнко

Голова Комітету Верховної Ради з питань регламенту Володимир МАКЕЄНКО пояснює відсутність тепла у Верховній Раді заборгованістю парламенту перед енергопостачальною компанією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами В.МАКЕЄНКА, майже понад 2 млн. киянам відключили опалення, і депутати нічим не кращі за них.

Він зазначив, що наразі ще не погоджено питання про виділення коштів Управлінню справами на оплату опалення. «Верховна Рада, здається, заборгувала біля 1 млн. грн. Верховна Рада такий же суб’єкт господарської діяльності, як і всі інші структури. Платити потрібно, і нехай наступного разу краще складають кошторис Верховної Ради», - сказав В.МАКЕЄНКО.

Як повідомлялося, декілька великих масивів столиці, в яких проживають близько 2 млн. осіб, залишилися без опалення.

Відключення тепла пов`язане із зниженням тиску газу на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Обмеження газопостачання зумовлене заборгованістю "Київенерго" за спожитий газ.

Сьогодні народні депутати також жалілися на холод у сесійній залі.

Коли головуючий на засіданні ВР Адам МАРТИНЮК запропонував працювати без перерви, щоб раніше завершити пленарне засідання, хтось із залу вигукнув: «Давайте, бо дуже холодно в залі». У відповідь А.МАРТИНЮК зазначив, що йому також холодно.