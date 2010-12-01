Янукович завершив робочий візит до Астани й відбув в Україну

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ завершив робочий візит до столиці Казахстану Астани й відбув в Україну. Як повідомляв УНІАН, в Астані глава держави взяв участь у саміті ОБСЄ і провів низку двосторонніх заходів. Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ зустрівся з Генеральним секретарем ООН, прем`єр-міністром Королівства Нідерланди, Генеральним секретарем ОБСЄ, а також президентами Болгарії та Білорусі. Саміт ОБСЄ в Астані завершить свою роботу завтра, 2 грудня.

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