Головне на 1 грудня

Національний банк України скасував низку норм, які були запроваджені для стабілізації роботи банків у кризовий період.

Норми скасовані постановою від 26 листопада 2010 року № 513, яка є в розпорядженні УНІАН. Вона вступила у силу в день підписання.

Зокрема, скасовано постанову від 5 лютого 2009 року № 49 «Про окремі питання діяльності банків», якою дозволялося: враховувати при розрахунку регулятивного капіталу субординований борг, наданий в іноземній валюті, за курсом на звітну дату; залучати субординовані кредити банкам, які здійснюють діяльність менше одного року; включати в основний капітал сплачені, але не зареєстровані внески в статутний капітал тощо.

Документом, який втратив чинність, також передбачалася норма, згідно з якою до банків, що порушують економічні нормативи з причини зростання курсу іноземних валют, регулятором не застосовувалися заходи впливу, скасовувалися спеціальні значення економічних нормативів для спеціалізованих ощадних банків тощо.

Крім того, постановою № 513 скасовано дію постанови Нацбанку № 328 від 3 червня 2009 року "Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів". Останнім документом було встановлено порядок реструктуризації виданих банками кредитів, а також можливість переведення валютних кредитів у гривневі. Зокрема, за такими кредитами банкам дозволялося поетапне (пропорційне) включення до розрахунку нормативу регулятивного капіталу суми витрат, які виникли в результаті реструктуризації або зміни валюти зобов`язань, поступове приведення фактичного значення ліміту загальної короткої відкритої валютної позиції до нормативного значення. Крім того, дозволялося здійснювати оцінку фінансового стану позичальника та стану обслуговування ним боргу без урахування факту реструктуризації.

Верховна Рада України відмовилася внести зміни до статті 57 Закону України «Про освіту» щодо пенсійного забезпечення та оплати праці педагогічних працівників.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного проекту закону проголосував лише 121 народний депутат із 408 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачалося запровадження обрахунку пенсії педагогічним працівникам в розмірі 80% від суми зарплати. За кожний повний рік роботи на посадах педагогічних працівників передбачалося збільшення розміру на один відсоток, але не більше, ніж на 90% середньомісячного заробітку.

З метою встановлення соціальної справедливості та заохочення для роботи у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають вчене звання, пропонувалося встановити підвищені оклади для цієї категорії: за науковий ступінь кандидата або доктора наук відповідно на 15 і 25 відсотків посадового окладу, за вчене звання доцента або професора – відповідно на 20 і 30 відсотків посадового окладу.

Зважаючи на значне навантаження на Пенсійний фонд, законопроектом пропонувалося поетапне введення нової системи обрахунку пенсій педагогічним працівникам.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що державний бюджет на 2011 рік буде опрацьовано і ухвалено вже на основі нового податкового законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час робочої зустрічі із Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Томасом МІРОВИМ, яка відбулася сьогодні в Астані у кулуарах самміту ОБСЄ.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що на сучасному етапі економічна ситуація в Україні стабілізується.

«Мною ініційована програма реформ на 2010-2014 роки. Затверджено план-графік її реалізації. І поки що ми ідемо за графіком», - поінформував Президент України.

При цьому він акцентував увагу на пріоритетних напрямках здійснення реформ в Україні, зокрема удосконалення регуляторної політики та податковій і бюджетній реформах.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Податковий кодекс зараз знаходиться на розгляді у Верховній Раді.

«Але сподіваюся – він буде закладений в основу бюджету на 2011 рік, тобто на нових законодавчих засадах буде забезпечена реалізація реформ у бюджетній сфері”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Згідно із Законом «Про державний бюджет України», від сьогодні підвищуються розміри пенсійних виплат, виходячи з підвищення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, із 723 грн. до 734 грн.

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства соціальної політики і праці, зокрема, мінімальний розмір пенсії за віком, пенсії у зв`язку з втратою годувальника на одного непрацездатного члена сім`ї з 1 грудня становить 734 грн., мінімальна пенсія у зв`язку з втратою годувальника на двох непрацездатних – 880,8 грн., на трьох і більше – 1 101 грн.

Шахтарі, на яких поширюється дія Закону «Про престижність шахтарської праці», у грудні одержать пенсію в розмірі не менше, ніж 2 202 грн.; а доплата на одного непрацездатного до пенсії у зв`язку з втратою годувальника внаслідок травм чи професійного захворювання, відповідно до закону, збільшиться із 723 грн. до 734 грн.

Мінімальний розмір пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій (без урахування пенсій за особливі заслуги) від сьогодні складе: для інвалідів першої групи – 1 716,6 грн., другої – 1 578,1 грн., третьої – 1 394,6 грн., для учасників бойових дій – 1 211,1 грн.

Згідно із Законом «Про особливі заслуги перед Україною», розмір виплат для осіб, які одержують пенсію за особливі заслуги перед країною, збільшується з 1 грудня із 144,6-289,2 грн. до 146,8-293,6 грн.

Відповідно до Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», додаткові пенсії для «чорнобильців» з 1 грудня підвищуються: для інвалідів першої групи – з 216,9 грн. до 220,2 грн., другої групи – з 144,6 грн. до 146,8 грн., третьої групи (а також для тих, хто страждає внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу) – з 108,45 грн. до 110,1 грн.

Верховна Рада ухвалила Закон «Про ратифікацію угоди між Україною та Іспанією щодо врегулювання та упорядкування трудових міграційних потоків між двома державами».

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 294 із 422 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Заступник міністра праці та соціальної політики В’ячеслав КОЛОМІЄЦЬ повідомив на засіданні парламенту, що даною угодою встановлено категорії працівників, які матимуть право на працевлаштування, а також порядок повідомлення пропозицій з працевлаштування, порядок підбору та найму працівників, отримання ними необхідних візових документів та дозволів на проживання та працевлаштування.

Він зазначив, що в угоді передбачено умови роботи сезонних працівників, тобто йдеться про тих, хто працюватиме не більше 9 місяців на рік.

В.КОЛОМІЄЦЬ також зазначив, що в угоді закріплюються умови праці та соціальні гарантії працівників.

В Україні станом на 1 грудня субсидії на сплату комунальних послуг призначено 1 млн. 132 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр праці та соціальної політики Василь НАДРАГА повідомив сьогодні на брифінгу.

Він зазначив, що протягом листопада значно збільшилась кількість людей, які отримують житлові субсидії. Зокрема з серпня, коли почали призначати субсидії за новою схемою, цей показник збільшився у 5,4 рази. Так, у серпні кількість осіб, які отримували субсидії, становила 229,8 тис. За цей час за субсидіями загалом звернулися 1 млн. 665 тис. осіб, з яких 75% отримали право на субсидію. За словами В.НАДРАГИ, субсидії на сплату комунальних послуг переважно отримують пенсіонери.

Верховна Рада України не підтримала проект постанови «Про заходи щодо стримування темпів зростання цін на продукти харчування першої необхідності».

Як передає кореспондент УНІАН, за даний проект постанови проголосувало лише 158 (при необхідних 226) народних депутатів із 424, зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом передбачалося рекомендувати уряду розробити і запровадити у місячний термін порядок державного регулювання цін на продукти харчування першої необхідності, а також пропонувалося забезпечити постійний моніторинг цін на такі продукти на споживчому ринку.

Під час обговорення даного проекту постанови її автор Ольга БОДНАР (фракція БЮТ) наголосила, що цього року відбулося «безпрецедентне за останні роки зростання цін».

Верховна Рада України не підтримала проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування податкової міліції».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало лише 114 (при необхідних 226 – УНІАН) із 418 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

За це рішення проголосував 91 народний депутат із фракції БЮТ, 22 - із фракції НУ-НС та 1 позафракційний депутат.

Верховна Рада не підтримала законопроекти про спрощену систему оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, ВР не підтримала проект закону «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва», автором якого є Сергій СОБОЛЄВ (фракція БЮТ).

За дане рішення проголосував 101 (при необхідних 226 – УНІАН) із 417 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Адама МАРТИНЮК підкреслив, що не тільки Комітет ВР з питань податкової та митної політики пропонував не підтримувати даний законопроект, але й навіть депутат від БЮТ Сергій ТЕРЬОХІН не підтримав даний законопроект.

Також парламент не підтримав законопроект з аналогічною назвою, внесений народним депутатом України Олександром ФЕЛЬДМАНОМ.

За даний законопроект проголосували лише 6 із 413 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Федеральна міграційна служба Росії має намір провести переговори з Міністерством праці та соціальної політики України щодо організованого залучення українських трудових мігрантів для роботи в Росії.

Про це сьогодні в Москві повідомив голова Федеральної міграційної служби (ФМС) Костянтин РОМОДАНОВСЬКИЙ, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у Росії.

«Я перспективу взаємодії на цьому етапі бачу. Україна - це найважливіший міграційний партнер Росії. З України до Росії приїжджає найбільше іноземних громадян», - сказав К.РОМОДАНОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що велика частина з них приїжджає здійснювати трудову діяльність, і це цінується в Росії.

«Ми вважаємо, що створювати умови треба, починаючи з країни виїзду, щоб людина знала, куди вона їде й що вона робитиме, щоб вона знала про ті гарантії, які їй надаються, щоб це був зручний і цивілізований механізм», - сказав К.РОМОДАНОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що треба створити такі економічні умови, щоб це було вигідно й Росії, й Україні.

За його словами, йдеться про організоване залучення українських трудових мігрантів за допомогою спеціальної «структури».

К.РОМОДАНОВСЬКИЙ підкреслив, що завдяки такому механізму здійснюватиметься допомога в пошуку легальної роботи.

«У такій ситуації людина їхатиме не кудись, а в конкретне місце», - сказав він.

«Я хочу почати діалог із Міністерством праці та соціальної політики України в цьому напрямку», - сказав К.РОМАДАНОВСЬКИЙ і додав, що планує з цією метою відвідати Київ 7 грудня.

Він повідомив, що Росія потребує щорічно залучення близько 5 млн. іноземних трудових мігрантів.

За його словами, можна прогнозувати, що наступного року на роботу до РФ із України приїде не менше 1 млн. осіб.

Підприємців не влаштовує вето Президента України на окремі частини Податкового кодексу, прийнятого в парламенті, тому вони вимагають розробки цілком нового варіанту кодексу і завтра знову збираються на масовий мітинг на Майдані Незалежності в столиці.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомили представники Центрального штабу порятунку українського підприємництва.

Так, прес-секретар Штабу Святослав ШВЕЦОВ зазначив, що “накладено не вето, а Податковий кодекс з поправками, внесеними Адміністрацією Президента, направлений знову до Верховної Ради, і фактично це не є вето”.

“Наша вимога до Президента - повне вето - не знімається. Вона так само актуальна”, - підкреслив він.

За словами С.ШВЕЦОВА, групою осіб, уповноважених для переговорів від підприємців, 25 листопада в Адміністрацію Президента і 28 – в Міністерство фінансів були подані документи, які говорять про те, що близько 200 статей Податкового кодексу, тобто більше половини, потребують змін. “Документ, в якому половина статей потребує змін, - треба розробляти з нуля. Ніякими поправками це не змінити”, - підкреслив представник Штабу порятунку підприємництва.

При цьому він наголосив, що акція підприємців є цілком аполітичною.

“Але при цьому спостерігаються спроби різних політичних сил вплинути на цей процес і розколоти, особисто з боку влади, ряди протестуючих різними заявами та провокаціями”, - стверджує він.

“Ми заявляємо, ніякого розколу немає. Є національно-координаційна рада підприємців і є групи організаторів, які висувають одні й ті ж вимоги з 22 листопада: це вето Президента на Податковий кодекс, повернення його у ВР та відміна парламентом Податкового кодексу. Це створення спільної експертної групи та розробка цілком нового документа і внесення його у ВР та голосування за нього”, - зазначив С.ШВЕЦОВ.

У роботі прес-конференції взяли участь представники переговорної групи від Центрального штабу порятунку підприємництва Юрій ЄРЕМЕНКО, Євген ШАПОВАЛЕНКО, Володимир ДОРОШ, які заявили про свою “непохитну та монолітну позицію”: “Ми рухаємося у напрямку вето і рухаємося в напрямку покарання винних. Будь-які деструктивні моменти нас з цього шляху не звернуть”.

“Якщо зараз якісь заяви окремих осіб десь відбуваються, що ніби хтось веде якісь переговори (про зміни лише окремих статей ПК – УНІАН) – це тільки особиста ініціатива і деструктив”, - сказав Ю.ЄРЕМЕНКО.

Він також нагадав, що підприємці наполягають на відставці авторів Податкового кодексу. Перш за все, за словами учасників прес-конференції, це повинно торкнутись віце-прем’єра Сергія ТІГІПКА та голови Держкомпідприємництва Михайла БРОДСЬКОГО.

В.ДОРОШ, який є керівником інформаційного центру Штабу порятунку, зі свого боку зазначив: “Місто Волі” (на Майдані Незалежності) стоїть і стоятиме доти, поки ми не переконаємося, що новий Податковий кодекс таки почне розроблятись. Ми наполегливо рекомендуємо бюджет-2011 формувати на старій податковій базі”.

Він повідомив, що свої вимоги підприємці мають намір оголосити завтра на мітингу: “Ми завтра на Майдані Незалежності проводимо збір суб’єктів господарювання з усієї країни для того, щоб влада зрозуміла, що вона нас не заговорила. Ми готові до конструктиву, готові до діалогу, до партнерських відносин”.

За його інформацією, збір призначено на 10.00. Передбачається, що на Майдані зберуться декілька десятків тисяч осіб.

Під час прес-конференції представники підприємців також заявили про тиск з боку правоохоронних органів. Зокрема, координатор Центрального штабу порятунку підприємництва Петро МИХАЙЛЕНКО сказав: “Продовжується тиск з боку правоохоронних органів на активістів даної акції. Як тільки ми заявляємо, що планується наступний масштабний захід, на адресу активістів приходять повістки на ту ж дату з вимогою відвідати правоохоронні органи для дачі пояснень...”.

(УНІАН)