Анонс на 2 грудня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться засідання НКРЕ.

* Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 30 листопада Рішення у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 14, 24, 64, пунктів 7 - 13 розділу VІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік». Суддя-доповідач у справі Анатолій Головін.

* Відбудеться чергове пленарне засідання VI сесії Київської міської ради.

* Прес-конференція на тему: «Прийняття Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Учасники: в.о.першого заст.міністра регіонального розвитку та будівництва України Анатолій Беркута, заступник міністра регіонального розвитку та будівництва України Ігор Соколов, заст.голови Комітету ВРУ питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики Ігор Лисов, а також мери міст України.

* Відбудеться урочисте відкриття Міжнародного Форуму по франчайзингу FHI UKRAINE 2010. Учасники: президент Федерації розвитку франчайзингу в Україні Олег Лащук, торговий аташе Посольства США в Україні Шеріл Дукелоу; голова Держкомітету з питань регуляторної політики та підприємництва Михайло Бродський та ін. Держкомпідприємництва підтримав проект «Не шукай роботу - почни власний бізнес!». Оператори і фахівці франчайзингового ринку Нідерландів, Великобританії, Росії, Італії, Казахстану, Білорусі та України проведуть майстер-класи та лекції для підприємців, інвесторів, представників фінансово-інвестиційних компаній на теми розвитку.

* У медіа-холдингу «Главред» відбудеться прес-конференція на тему: «Проект Житлового кодексу: позитивні та негативні новації. Перспективи вирішення проблем ЖКГ в Україні». Учасники: екс-міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко, ген.директор «Української юридичної компанії», юрист, адвокат Олег Мусієнко. Також запрошений один з авторів проекту Житлового кодексу, заст.голови Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, народний депутат України Юрій Сербін.

* Відбудеться брифінг за темою «Підготовка Укрзалізниці до святкових зимових перевезень. Призначення додаткових поїздів». У заході візьме участь заступник генерального директора Укрзалізниці Леонід Лобойко.

* На Майдані Незалежності відбудеться прес-брифінг члена Національної координаційної ради підприємців, куратора протестів у Західному регіоні Євгена Шаповаленко на тему: «Майдан-2 - що далі? Ініціатива створення громадського руху «Економічна воля».

* Прес-конференція на тему: "Кабмін утретє заблокував Постанову про введення фотоілюстрацій на пачках сигарет". Учасники: Костянтин Красовський, зав.відділом контролю за тютюном Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України, учасник від офіційної делегації 4-ї сесії Конференції Сторін Рамкової Конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну; Андрій Скіпальський, голова правління Регіонального центру громадянського представництва «Життя»; Леся Оробець, народний депутат, один з авторів закону; Олег Мусій, президент Всеукраїнського лікарського товариства. Під час прес-конференції буде розгорнуто міні-виставку сигарет з різних країн світу (Таїланд, Уругвай, Швейцарія, Єгипет, Великобританія) з фотоілюстраціями на пачках.

* Відбудеться обговорення пропозицій щодо зміни Закону України «Про захист персональних даних», який вступає в дію 1 січня 2011 року. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, віце-президент УСПП Валерій Пекар, представники Інтернет Асоціації України, Асоціації зовнішньої реклами України, Асоціації українських банків, Ліги страхових організацій України, Спілки орендарів і підприємців України, Федерації металургів України та інших громадських та галузевих асоціацій.

* Розпочне роботу Пряма лінія читачів газети «Комсомольська Правда в Україні» за участю голови Держспоживстандарту України Олександра Матвійчука. Питання: Чи є м`ясо в ковбасі, яку ми їмо? Чи можна вірити знаку "Без ГМО"? Коли молоко з супермаркету перестало бути корисним?

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Революція в будівельній галузі України". У роботі візьмуть участь: віце-прем`єр-міністр України Сергій Тігіпко, голова Української Будівельної Асоціації (УБА) Лев Парцхаладзе і голова експертної ради УБА, видатний український архітектор Лариса Скорик про реформи в будівельній галузі України і, зокрема, про спрощення дозвільної системи в будівництві . Мова піде про реформаторський законопроект «Про регулювання містобудівної діяльності», який схвалений Кабінетом Міністрів і буде внесений на розгляд до Верховної Ради України (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 200-04-52, (093) 258-49-51, mail: pr@uba.com.ua.

* У Рахунковій палаті відбудеться двостороння зустріч голови Рахункової палати України В. Симоненка з головою Рахункової палати Російської Федерації С. Степашиним та підписання Меморандуму за результатами проведення спільного паралельного аудиту Рахунковими палатами України і Російської Федерації щодо використання державних коштів та інших джерел фінансування, спрямованих на забезпечення екологічної безпеки в Азовсько-Чорноморському рибопромисловому басейні. Після підписання Меморандуму відбудеться брифінг голів Рахункової палати України та Російської Федерації.

* Відбудеться спільна прес-конференція представників INTERPOL і «ЄДАПС» на тему: «Електронний (біометричний) паспорт INTERPOL - міжнародний стандарт для проїзних документів нового покоління».

* Прес-конференція зав.відділом довгострокових прогнозів Інституту метеорології Вазірі Мартазінової на тему: «Метеорологічні аномалії і норми в Україну. Яку зиму чекати українцям»?

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Аграрії просять внести зміни до Податкового Кодексу!". Прес-конференція громадських організацій АПК про зміни до Податкового кодексу за результатами наради в Міністерстві АП. Українська аграрна конфедерація, Українська зернова асоціація, Аграрний союз України та Асоціація фермерів і приватних землевласників України проведуть завтра нараду в Міністерстві АП про нагальну необхідність внесення змін до положення Податкового Кодексу, що стосуються кровних інтересів аграріїв, - про оподаткування ПДВ-операцій з зерном і технічними культурами , зокрема кукурудзи. Про результати наради на прес-конференції розкажуть керівники громадських організацій: президент УАК Леонід Козаченко, президент УЗА Володимир Клименко, голова АСУ Геннадій Новіков, президент АФЗУ Микола Міркевич (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* В УСПП відбудеться українсько-литовська відеоконференція на тему: «Впровадження систем енергозбереження в ЖКГ». Учасники в Києві: президент УСПП Анатолій Кінах, представники Мінрегіонбуду України, Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, Агентства розвитку житлово-комунального господарства, Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) Украіни. Буде розглядатися державна політика у сфері теплопостачання, досвід заміщення природного газу біопаливом, іншими видами альтернативних джерел енергії, досвід термомодернізації житлових і громадських будівель.

* Круглий стіл на тему: тему «Довіра до банкіра як обов`язкова умова банківської діяльності: як відродити?». Організатори - Асоціація українських банків та ІА "ЛігаБізнесІнформ". Учасники: Валерій Геєць, директор Інституту економіки і прогнозування НАНУ, Дмитро Гриджук, голова правління банку «Хрещатик», Володимир Заболотний, президент Міжнародного Інституту Бізнесу, Ярослав Колісник, голова правління банку «Форум», Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків та ін.

* Відбудеться дводенний семінар з нагоди 10-річчя створення Державного комітету ядерного регулювання. Семінар буде проводитися у форматі двох пленарних сесій та панельних дискусій на теми: «Орхуська конвенція та ядерна енергетика» і «Безпека нових ядерних об`єктів».

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