Курс НБУ на 02.12.10

Офіційний курс НБУ на 02.12.10100 USD - 793.8000 (1 грудня - 793.8000)100 EUR - 1041.0687 (1 грудня - 1031.7812)10 RUR - 2.5236 (1 грудня - 2.5334)Облікові курси банківських металів на 02.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-110457.27 (1 грудня-109147.50)961 XAG 10 Срібло-2281.38 (1 грудня-2153.58)962XPT10Платина-132802.74(1 грудня-131056.38)964XPD10Паладій-56121.66 (1 грудня-55327.86)

Офіційний курс НБУ на 02.12.10 100 USD - 793.8000 (1 грудня - 793.8000) 100 EUR - 1041.0687 (1 грудня - 1031.7812) 10 RUR - 2.5236 (1 грудня - 2.5334) Облікові курси банківських металів на 02.12.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-110457.27 (1 грудня-109147.50) 961 XAG 10 Срібло-2281.38 (1 грудня-2153.58) 962XPT10Платина-132802.74(1 грудня-131056.38) 964XPD10Паладій-56121.66 (1 грудня-55327.86)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter