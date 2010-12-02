Тимошенко сьогодні викликають на допит до Генпрокуратури
10:01, 02 грудня 2010Різне
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Сьогодні о 15.00 лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО викликають на допит до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.
"Генеральна прокуратура активізувала політичний терор проти опозиційної партії «Батьківщина». Як відомо, ЯНУКОВИЧЕМ була дана пряма вказівка генеральному куму Віктору ПШОНЦІ (генеральний прокурор - УНІАН) посилити переслідування опозиції та розгромити «Батьківщину», - зазначили у прес-службі.
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