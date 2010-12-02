Путін відзначає спроби внести розкол між ним і Медведєвим

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН відзначає «зухвалі» спроби внести розкол між ним і Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це він сказав в інтерв`ю ведучому американського телеканалу CNN Ларрі КІНГУ.

«Ви знаєте, коли ми з паном МЕДВЕДЄВИМ вирішували питання про те, як вибудовуватимемо наші відносини, про те, як нам побудувати виборчу кампанію, виборну президентську кампанію у 2008 році, то ми чудово усвідомлювали, що багато хто спробує внести розкол у наші спільні підходи до розбудови Російської держави і розвитку економіки», - сказав В.ПУТІН.

«Тому що ця наша взаємодія є істотним чинником внутрішньої політики країни, але ми, відверто кажучи, навіть не підозрювали, що це робитиметься з таким нахабством, нахрапом і так безпардонно», - підкреслив він.

За словами В.ПУТІНА, «заяви подібного роду націлені на те, щоб образити одного з нас, зачепити почуття власної гідності, спонукати до якихось кроків, які б зруйнували продуктивну взаємодію з управління країною».

«Маю вам сказати, що ми до цього вже звикли. І прошу всіх, хто робить такі спроби, заспокоїтися», - запевнив він.

В.ПУТІН підкреслив, що працює у тісному контакті з Д.МЕДВЕДЄВИМ, і давно прийнято рішення, що «ми ухвалимо узгоджене рішення з приводу (президентських) виборів 2012 року на користь російського народу».

«До виборів ще досить далеко. Вони мають у нас відбутися у квітні 2012 року. Повторюю ще раз: ми консультуватимемося і ухвалимо це рішення, виходячи з економічної, соціальної, політичної ситуації в країні», - відзначив В.ПУТІН.