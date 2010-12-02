На Херсонщині через негоду без світла залишилися 50 населених пунктів

В Херсонській області через негоду без електропостачання залишилися 50 населених пунктів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Херсонській області, зокрема знеструмлені райцентри смт Каланчак, смт Чаплинка, частково м. Цюрупинськ та м. Генічеськ. Також без електрики частково перебуває с. Новософіївка у Голопристанському районі, села Дар’ївка та Микільське у Білозерському районі.

Загалом в області 38 населених пунктів відключені від електропостачання повністю, 12 - частково.

Проводяться ремонтно-відновлювальні роботи.